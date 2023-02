'Fantasyland', la festa del fantastico

Boschi, apparizioni, profezie: non c'è limite all'immaginazione nelle terre oniriche, nei mondi fiabeschi che da sempre fanno sognare lettori di ogni età. Le librerie Feltrinelli celebrano il genere letterario del 'fantastico' con un ricco calendario di eventi, fino al 9 aprile. Omaggi al fantasy, alla fantascienza, ai manga, al gotico e all'horror: 'Fantasyland' è un'occasione per i fan del dark, per chi divora storie distopiche, per gli appassionati di giochi di ruolo. Tra gli ospiti l'illustratore Paolo Barbieri, il divulgatore fantascientifico Adrian Fartade, la scrittrice Licia Troisi, gli scrittori Jacopo Starace, Roberto Recchioni, Cecilia Randall, Moony Witcher.

Da segnalare la Blackwater Night, prevista per il 27 marzo, alla vigilia dell'uscita di 'Pioggia', l'ultimo libro della saga di Michael McDowell pubblicata da Neri Pozza: dalle ore 23 fino a mezzanotte, nelle Feltrinelli di Milano Buenos Aires, Roma Appia, Genova via Ceccardi, Bologna piazza Ravegnana, Firenze RED piazza della Repubblica e Bari via Melo, si condividerà l'attesa con reading di brani della saga e si potrà acquistare in anteprima il romanzo che per l'occasione avrà un timbro in ricordo della serata. Altro appuntamento clou: le sessioni di gioco a tema 'Dungeons and Dragons', che avranno luogo in varie librerie Feltrinelli in occasione dell'uscita al cinema del film 'Dungeons and Dragons - L'onore dei ladri'.

'Fantasyland' è la prima delle quattro manifestazioni a cura di Librerie Feltrinelli dedicate ai generi che più emozionano i lettori. Dopo il fantasy sono previsti tributi al giallo, alla saggistica e ai classici del futuro.