ANSA/Children's Book Fair fa 60 tra Calvino e 1350 espositori

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 15 FEB - Bologna Children's Book Fair festeggia sessant'anni con una grande espansione all'estero, tanti nuovi progetti, un grande omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita e il lancio, da parte di editori europei e ucraini, di 'Tales of EUkraine', libri bilingue per i bambini e i ragazzi ucraini rifugiati in Europa. Un grande compleanno seguendo lo slogan 'Still rocking at 60!' che, dal 6 al 9 marzo, vedrà a Bologna la presenza di 1350 espositori da circa 90 Paesi e regioni del mondo, con la Grecia mercato d'onore e in arrivo grandi nomi dell'illustrazione mondiale e dell'editoria per bambini e ragazzi. Attesi Susanna Tamaro, Albertine Zullo, Beatrice Alemagna, Rebecca Dautremer, Suzy Lee, Nicholas Jubber, Katsumi Komagata, David Levithan, Leonard Marcus, Manuel Marsol, Sarah Mazzetti, Hasan Mousavi, Fabian Negrin, Roger Mello, Elena Odriozola, Martin Salisbury e Alessandro Sanna.

"In questi ultimi dieci anni c'è stato uno sviluppo enorme della presenza all'estero e del raggio di attività: oggi la Bologna Book Fair è un sistema di fiere che spazia dal libro per ragazzi al licensing, all'editoria in generale, con un'estensione dall'altra parte del mondo, a Shanghai, e un ciclo continuo di collaborazioni e presenze in tanti paesi diversi.

Siamo usciti dal modello tradizionale di Fiera monotematica trasformando Bcbf in un brand. Tra gli espositori manca la Cina, la Russia e qualcosa del Giappone, ma un po' alla volta, dopo la pandemia, stanno ritornando tutti" ha detto oggi alla presentazione Elena Pasoli, exhibition manager di Bologna Children's Book Fair. E Fabio Del Giudice, direttore generale dell'Associazione Italiana Editori, ha sottolineato come "l'editoria per ragazzi rappresenti il 20% del mercato sia in termini economici che di volumi venduti" e per "dare conto di quanto sia importante l'esportazione di diritti: ogni 10 libri di autori italiani pubblicati in Italia ce ne sono sei pubblicati all'estero" ha spiegato.

Alla Bcbf si potranno vedere in 'Eccellenze Italiane. Figure per Italo Calvino' 120 illustrazioni ispirate alla produzione letteraria del grande scrittore, tra opere di importanti artisti già pubblicate e quelle inedite vincitrici di un concorso internazionale promosso dalla fiera. Tra le mostre di punta anche 'Ukraine illustrated' dedicata alle illustrazioni di artisti ucraini che offrono diverse rappresentazioni dell'esperienza della guerra, con in fiera Oleg Gryshchenko e Anna Sarvira del Pictoric illustrators club e Yuliia Kozlovets, dell'International Book Arsenal Festival. Saranno esposte anche le tavole selezionate nelle quattro edizioni del contest Il Bambino Spettatore che faranno da cornice agli inediti dei grandi protagonisti dell'iniziativa: Fabian Negrin, Manuel Marsol, Katsumi Komagata e Klaas Verplancke. In occasione della festa della donna, che cade proprio nel cuore della fiera, in 'Women donne femmes frauen 女性 mujeres wanawake نساء …", saranno in primo piano i migliori titoli dedicati usciti nel mondo negli ultimi anni.

Tra i focus e i grandi temi, la censura nei libri per bambini con ospite dagli Usa David Levithan, il nuovo ruolo dell'intelligenza artificiale, la promozione della lettura in aree del mondo svantaggiate con Bel Santos Mayer (Biblioteca Caminhos da Leitura, Brasile). Si parlerà anche di opportunità e difficoltà nell'editoria africana con tra gli ospiti Julia Norrish, del progetto sudafricano Book Dash. E, per la prima volta a Bologna, una grande area dedicata a PublisHer, il movimento fondato dall'editrice Bodour Al Qasimi per portare la parità di genere nell'editoria mondiale. Spazio anche al sempre crescente successo del settore comics.

Torna il BolognaBookPlus, l'iniziativa di Bcbf dedicata all'editoria generalista in partnership con Aie, che ospiterà una collettiva italiana nel nuovo Italian Publishers' Pavilion e la prima edizione del Market of Honour con protagonista la Grecia oltre al Rights Centre di Bcbf che aprirà per la prima volta le porte agli agenti del settore dell'editoria per adulti.

Tra i premi internazionali, il BolognaRagazzi CrossMedia Award, dedicato ai migliori progetti editoriali che hanno espanso il loro universo narrativo verso altri media o, viceversa vinto per 'Crossmedia projects' da Otthon editore (Ungheria, Short animated movie) e per Digital Libraries dalla piattaforma Atelier de Création Fonfon (Canada - Web Based Creative Platform).

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi vedrà la premiazione del libro vincitore nella categoria "Narrazione per immagini" e poi il Bop - Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year e l'Astrid Lindgren Memorial Award. (ANSA).