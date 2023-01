"Just a girl", Lia Levi vince premio "Mildred L. Batchelder"

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Just a girl", la versione americana di "Una bambina e basta raccontata agli altri bambini e basta" di Lia Levi, pubblicata a marzo 2022 da HarperCollins Childrens Books, nella traduzione di Sylvia Adrian Notini, con illustrazioni originali di Jess Mason, si è aggiudicata il prestigioso premio "Mildred L. Batchelder", assegnato dall'American Library Association. Libro d'esordio della Levi, "Una bambina e basta", vincitore del Premio Elsa Morante, era uscito nel 1994 per Edizioni e/o. Nel 2020 è arrivata la versione per ragazzi "Una bambina e basta raccontata agli altri bambini e basta" uscito per HarperCollins Italia, dopo anni di incontri nelle scuole da parte di Lia Levi. In "Just a girl" la Levi, Premio Strega Giovani nel 2018, racconta di lei bambina ebrea nell'Italia fascista con parole semplici che parlano al cuore dei ragazzi. Lia ha appena finito la prima elementare, quando la mamma le dice che a settembre non potrà più tornare in classe. Mussolini, che comanda su tutti, non vuole più i bambini ebrei nelle scuole. In realtà non vuole gli ebrei a Torino, dove Lia abita con la famiglia, né a Milano e nemmeno a Roma. Non li vuole da nessuna parte. Con le valigie sempre in mano, i perché nella testa di Lia crescono ogni giorno. Perché il papà ha perso il lavoro? Cosa importa a Mussolini se alcuni bambini vanno a scuola e altri no? Perché la tata Maria non può più stare con loro? Perché non può essere solo una bambina, una bambina e basta? A gennaio 2023 è arrivato, sempre per HarperCollins Italia anche il seguito del libro, "Tutto quello che non avevo capito. Una bambina e basta cresce" illustrato da Zosia Dzierżawska che ha impreziosito con le sue tavole anche l'edizione italiana di "Una bambina e basta raccontata agli altri bambini e basta". (ANSA).