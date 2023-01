(ANSA) - ROMA, 25 GEN - SIMONETTA TASSINARI, PRIME LEZIONI DI FILOSOFIA (Gribaudo, pp.160, 10.90 euro). Pensare bene per interpretare meglio il mondo attorno noi, facendo fruttare fino in fondo le potenzialità della ragione: è la sfida appassionante che Simonetta Tassinari propone ai giovani lettori nel suo "Prime lezioni di filosofia", appena pubblicato da Gribaudo nella collana Instant Junior, dedicata in modo specifico ai ragazzi dai 10 ai 14 anni e caratterizzata da libri che si presentano come quaderni di facile consultazione. Il libro, lungi dal proporre solo riflessioni teoriche, invita i ragazzi a "fare pratica" attraverso una serie di attività per allenare l'intelletto. Una sorta di palestra quindi, dove poter iniziare la "manutenzione" dei pensieri: i lettori, grazie anche al linguaggio chiaro, allegro e diretto usato dall'autrice - professoressa di Storia e Filosofia nei licei, autrice di romanzi e testi di filosofia per diversi editori, tra cui Einaudi scuola - saranno infatti spronati pagina dopo pagina a mettersi in gioco in prima persona, scrivendo ciò che pensano, raccontando cosa hanno attorno, anche riflettendo su se stessi e gli altri per interrogarsi sui "grandi temi", dalla felicità all'identità, dalla morale alla società. (ANSA).