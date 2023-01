Children's Book Fair, i vincitori della Mostra Illustratori 2023

Ha raggiunto un nuovo record di partecipazione con 4345 candidati, per un totale di 21.725 tavole inviate da 91 Paesi e regioni del mondo, la Mostra Illustratori 2023 della Bologna Children's Book Fair che festeggia 60 anni. Tra questi sono stati scelti i vincitori: 79 set di illustrazioni, opera di 80 autori provenienti da 28 Paesi e regioni del mondo, tra cui 5 italiani.

La selezione, con la giuria riunita a Bologna, è avvenuta dopo la scelta, con i giurati riuniti online, di 315 finalisti.

Le illustrazioni selezionate saranno esposte in originale nel cuore della Fiera, dal 6 al 9 marzo a Bologna. Gli italiani sono: Andrea Antinori, Beatrice Cerocchi, Giovanni Colaneri, Lorenzo Sangiò e Liuna Virardi. La giuria, diversa ogni anno, con esperti internazionali in diversi ambiti dell'illustrazione e dell'editoria per bambini e ragazzi, era composta per quest'edizione da: Gusti (Gustavo Rosemfett, insegnante, illustratore e autore, vincitore del BolognaRagazzi Award 2016 nella categoria speciale dedicata alla disabilità per il libro Mallko e papà, Argentina/Spagna), Christine Morault (fondatrice di Éditions MeMo, Francia), Sidney Smith (autore e illustratore, vincitore di quattro consecutivi New York Times Best Illustrated Children's Books Awards e di due Kate Greenaway Awards, Canada), Eric Telfort (illustratore, artista e insegnante di illustrazione digitale e Character Design della Rhode Island School of Design, Stati Uniti) ed Erik Titusson (già direttore dell'Astrid Lindgren Memorial Award, fondatore di Lilla Piratförlaget, casa editrice indipendente svedese). Nata nel 1967 come vetrina per scoprire e dare risalto alle ultime tendenze e ai nuovi talenti dell'illustrazione mondiale, la mostra, che compie 57 anni, ha accompagnato l'evoluzione del mondo del libro per ragazzi, dalla tradizione del racconto illustrato fino alla consacrazione dell'albo come supporto espressivo prevalentemente visivo, fino al più recente successo dei silent book. Al termine della Fiera, la Mostra partirà poi per un tour internazionale che la porterà, per i due anni seguenti, a toccare i luoghi di cultura delle grandi capitali e città del mondo. Le prime tappe toccano tradizionalmente il Giappone (Museo d'Arte Itabashi, dal 24 giugno al 13 agosto; Museo d'Arte Memoriale di Nishinomya City Otani, dal 19 agosto al 9 ottobre; Museo d'Arte Ishikawa Nanao, dal 10 novembre al 17 dicembre), per proseguire poi in Cina. Le tavole saranno inoltre raccolte nell'Illustrators Annual, il catalogo distribuito in bookshop specializzati internazionali ed edito da Corraini in italiano e in inglese. I partecipanti under 35 sono automaticamente candidati all'assegnazione del Premio Internazionale di Illustrazione Bologna Children's Book Fair - Fundación SM, che offre al vincitore una borsa di studio del valore di 15.000 euro finalizzata alla creazione e pubblicazione, nell'arco di un anno, di un albo illustrato, le cui tavole saranno poi esposte in una personale nell'edizione successiva della Fiera.