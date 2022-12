Il premio Strega Ragazzi a Lundmark, Terranova, Cerri e D'Adamo

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Sono Lisa Lundmark con 'Jenny lo squalo', illustrato da Charlotte Ramel (La Nuova Frontiera Junior) per la categoria 6+, con 9 voti su 11 espressi; Nadia Terranova e Mara Cerri con 'Il segreto' (Mondadori Ragazzi) per la categoria 8+, con 14 voti su 33 espressi e Francesco D'Adamo con 'Giuditta e l'orecchio del diavolo' (Giunti) per la categoria 11+, con 325 voti su 778 espressi, i vincitori della settima edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. A votarli i giovanissimi lettori e lettrici provenienti da oltre 153 scuole, gruppi di lettura e biblioteche che compongono la giuria in Italia e all'estero (Monaco, Offenbach am Main, Parigi, Saint-Germain-en-Laye, Vienna). Il premio per la traduzione, offerto da BolognaFiere, è stato assegnato a Lucia Barni per il libro 'Jenny lo squalo'. La cerimonia di proclamazione e consegna dei premi ai vincitori, offerti da Strega Alberti Benevento, si è svolta nella giornata di apertura di Più Libri Più Liberi, la Fiera della Piccola e Media Editoria fino all'11 dicembre alla Nuvola dell'Eur a Roma.

All'incontro, condotto dallo scrittore ex vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi Alessandro Barbaglia, sono intervenuti, insieme agli autori, agli illustratori e ai traduttori finalisti, Fabio Del Giudice (direttore dell'Associazione Italiana Editori), Giovanni Solimine (presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci), Angelo Piero Cappello (direttore del Centro per il libro e la lettura), Alberto Foschini (già presidente di Strega Alberti Benevento), Elena Pasoli (exhibition manager della Bologna Children's Book Fair-BolognaFiere) e Simone Maci (direttore territoriale Centro Ovest di Bper Banca).

Per il secondo anno all'auditorium del Centro Congressi La Nuvola, la cerimonia ha visto circa 1200 giurati del premio provenienti da tutta Italia. Già assegnati anche i due Premi Strega Ragazze e Ragazzi 2022 per la categoria Migliore libro d'esordio a 'Miss Dicembre e il Clan di Luna' di Antonia Murgo (Bompiani) e per la categoria Migliore narrazione per immagini a 'Il Viaggio' di Peter Van den Ende (Terre di mezzo). Anche quest'anno Bper Banca ha conferito riconoscimenti speciali per le migliori attività di lettura alla Scuola Città Pestalozzi dell'Istituto Comprensivo Centro Storico Pestalozzi di Firenze (Categoria 6+) e alla Scuola Primaria Europa Unita dell'Istituto Comprensivo Tetti Francesi di Rivalta di Torino (Categoria 8+). Il premio per la migliore recensione è andato ex aequo a Daniel Dario Iafrate dell'Istituto Comprensivo via Padre Semeria di Roma e a Matilde Matone dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Grottaferrata (Categoria 11+). Grazie alla rinnovata collaborazione con IBS.it La Feltrinelli, sponsor tecnico del Premio, ciascuno dei circa 2000 giovani giurati ha ricevuto un buono del valore di 5 euro per l'acquisto dei libri selezionati, mentre le scuole coinvolte hanno ricevuto una copia dei libri finalisti a sostegno delle biblioteche d'istituto. Da oggi è sul sito www.premiostrega.it/PSR il bando per l'ottava edizione del premio. (ANSA).