Alla Braidense una giostra delle storie per bimbi ucraini

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Una giostra in sala lettura per portare nel mondo delle fiabe bimbi italiani e ucraini, anche grazie a Yuliia Semyriad, bibliotecaria di Kiev scappata dalla guerra, che animerà gli incontri per le scuole voluti dalla biblioteca Braidense per la settimana dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La giostra delle storie sarà animata mentre Yuliia e una collega leggeranno, in ucraino e italiano, la favola 'La rapa' che parla di valori universali perché la prima necessità dei bambini arrivati in Italia "è di non sentirsi stranieri ma - sottolinea Yuliia arrivata con i suoi 2 figli - parte della comunità dei bambini". (ANSA).