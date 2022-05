Salone Libro: BarbascuraX, cultura e scienza sono la soluzione

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Ci siamo sempre più resi conto, specialmente nell'ultimo periodo, che la cultura e la scienza sono la soluzione, soprattutto per tenere sotto controllo le informazioni, nel senso che oggi sono un po' fuori controllo, non si capisce più cosa è vero e cosa è falso. Molte persone hanno problemi nell'applicare il metodo scientifico, non sanno cosa sia, come non sanno cosa siano i bias cognitivi e rimangono vittime di essi". A dirlo il noto divulgatore scientifico, creatore di Scienza Brutta e vincitore del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2020, BarbascuraX, ospite del Salone Internazionale del Libro di Torino. "L'unica soluzione è capire come funziona la scienza, anche se non si è scienziati, capire, ad esempio, quali sono le dinamiche che portano la ricerca ad affermare determinate cose, quali sono i limiti delle ricerche, i limiti di ciò che sappiamo e che non sappiamo, anche per tenere sotto controllo le emozioni ed essere un po' più ragionevoli nella presa di decisioni anche molto importanti per la società", aggiunge BarbascuraX, che al Salone ha presentato il suo nuovo libro per ragazzi, edito da De Agostini, 'La versione del tardigrado improbabile', "un libro - racconta - che parla di biologia, di come è nata la vita sulla terra e altre cose fantastiche". "È la prima volta che vengo al Salone - rivela -, devo dire che non sapevo cosa aspettarmi, ma non mi aspettavo così tanta gente, così tanti stand, tutto questo interesse e così tanti giovani. Nella mia testa il Salone del Libro aveva un aspetto diverso, invece è una fiera fantastica e mi ricorda tanto le fiere del fumetto. Davvero una bellissima scoperta". (ANSA).