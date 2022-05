Gio Evan, un nuovo libro, il singolo e video di Hopper e tour

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - GIO EVAN, 'VIVERE A SQUARCIAGOLA.

UN VIAGGIO IN INDIA' (RIZZOLI, PP. 208, EURO 16,00) Un nuovo libro, il singolo e video di Hopper, accompagnati da un tour nelle librerie e da un evento live. Gio Evan, il "poeta di Instagram' , artista poliedrico che abbiamo visto al Festival di Sanremo 2021, torna in libreria con il romanzo per ragazzi dai 13 anni 'Vivere a squarciagola. Un viaggio in India' che esce per Rizzoli il 17 maggio. E lunedì 16 maggio arriva il video del nuovo singolo 'Hopper', una ballad da cantautore pop, una canzone di luce, di immagini, di colori, prodotta da Tom, in radio dal 13 maggio.

Nel romanzo, che ci porta in un mondo insolito e sconosciuto, si mescolano prosa e poesia. In parte anche taccuino, il libro è ispirato al viaggio che lo stesso Evan fece da ragazzo in India.

Il protagonista è Leon, 19 anni, che arriva in India e incontra Giaco, l'amico inatteso che "non pronuncia mai una frase senza sorriso". E poi Gelso, la ragazza misteriosa che scrive messaggi sulla terra con le dita e sogna di viaggiare in mongolfiera per raccogliere nuvole nei barattoli. "Qui l'idea di giusto e sbagliato si è dissolta in cinquemila anni di storia, il giudizio è stato diluito così tanto che non scombussola più nessuno" racconta Evan.

Il nuovo singolo 'Hopper', uscito per Capitol Records Italy è "una canzone - come spiega Evan - per tutte le persone che padroneggiano la propria solitudine e la mutano in opere d'arte".

Il video di Hopper è stato diretto e girato dallo stesso Evan che, in accordo con la Capitol Records, ha devoluto in beneficenza alla Fundacion Cristo de la Calle in Ecuador tutto il budget di produzione. Il tour in camper nelle librerie dal sud al nord Italia parte il 17 maggio da Senigallia e si conclude il 28 maggio a Torino con tappe a Bari, Catania, Vibo Valentia, Brindisi, Roma, Bologna, Firenze, Padova e Genova. E il primo luglio, a Milano, Evan sarà protagonista di un evento live al Carroponte di Sesto San Giovanni, la prima edizione di 'Evanland' - Festival Internazionale del Mondo Interiore, una produzione di Massimo Levantini per Baobab Music, unica data live. (ANSA).