Kid Pass Days, cultura e gioco per bimbi e famiglie

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Oltre 100 eventi organizzati in presenza e in simultanea in più di 80 spazi culturali in Italia, tra musei, palazzi, planetari, acquari, parchi archeologici, riserve naturali e associazioni, in una maratona di giochi, cultura, divertimento e sorprese per bambini e famiglie: torna il 14 e il 15 maggio "Kid Pass Days", manifestazione giunta all'ottava edizione e nata per diffondere l'accessibilità della cultura a misura di bambino.

Dall'evento Piccoli arredatori a Palazzo Fava! a Bologna, per vivere un giorno da giovani arredatori, liberi di poter decidere come cambiare i mobili della cameretta e di tutti gli spazi della casa, all'incontro Mindfulness e arte per lavorare sulle energie positive all'Accademia Carrara di Bergamo, dai minitour guidati Alieni di natura all'Acquario di Genova a una miriade di letture partecipative, cacce al tesoro, visite guidate, laboratori interattivi e racconti didattici per piccoli scienziati e storici dell'arte, il programma è ricchissimo e si snoderà lungo tutta la Penisola, da Trento a Matera, da Firenze a Roma e Napoli, fino alla Sardegna. Tra le novità di quest'anno, il contest intitolato Una storia al museo per i piccoli creativi dai 5 a 12 anni, realizzato insieme alla casa editrice Sefirot: l'invito è quello di creare una storia partendo da una traccia narrativa, dando libero sfogo alla fantasia attraverso testi scritti, racconti per immagini o in qualsiasi altra forma, anche digitale. (ANSA).