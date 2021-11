Libri: una nuova fiaba di Vecchi per Mediafriends

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - E' uscito oggi, per BookRoad, 'Doremì. L'uccellino che non sapeva volare', una favola che il giornalista Francesco Vecchi di Canale 5 pubblica collaborando per la seconda volta con Mediafriends. Dopo il successo di un'altra fiaba ('La vera storia del lupo cattivo', BookRoad), con più di 10.000 copie vendute, l'autore, volto del programma di attualità Mattino Cinque, ritorna in libreria con una favola illustrata, una storia dedicata al coraggio che serve per superare le proprie paure. Il progetto è a scopo benefico: parte dei proventi del libro contribuiranno al progetto di Mediafriends onlus e AlberItalia onlus per la rinascita della Foresta dei Violini in Val di Fiemme, colpita dalla tempesta Vaia nel 2018. Doremì è un uccellino bello e intelligente, dal cinguettio squillante e intonato che rallegra tutta la Foresta dei Violini. Purtroppo però Doremì ha un problema: ha troppa paura di librarsi nel cielo. Ma quando la sua famiglia avrà bisogno di lui, per difendersi dalle donnole che vogliono rubare loro tutte le provviste, Doremì proverà a spiccare il volo. "Questa storia parla di coraggio e di forza: quelli che ci vogliono per capire quando è il momento di aprire le ali e spiccare il volo. Ma anche quelli che servono per far crescere qualcosa di nuovo: un figlio, un uccellino... o anche un albero", ha detto Francesco Vecchi, autore anche di due romanzi per Leone Editore, 'Avrà l'odore delle cose nuove' e 'Il grande Rudi'. (ANSA).