Ilaria Capua, una collana per i più piccoli sulla salute del mondo

Debutta 'Salute Mondo', una nuova collana della casa editrice La Coccinella, curata da Ilaria Capua, autrice anche del primo libro, 'Girogirotondo. È uno il mondo' (pp 18, euro 14,90), dal 21 ottobre in libreria. In 'Salute Mondo' grandi scienziati parlano ai piccoli lettori dei principali temi della salute circolare. In 'Girogirotondo' Ilaria Capua spiega a bimbe e bimbi che cos'è la salute: un sistema circolare, in cui tutto è connesso, in cui una parte non può stare bene se non stanno bene anche tutte le altre. Un libro-gioco di grande formato e pieno di finestrelle, per stimolare la curiosità e soddisfare la voglia di conoscenza dei bambini. "Siamo di fronte a un'opportunità unica di ripensare la salute come sistema circolare tra uomo e ambiente: partiamo dai bambini" dice la scienziata Ilaria Capua, direttrice del One Health Center of Excellence - Florida. Etci! Salute! Ehi, ma cosa vuol dire ''salute''? Vuol dire "stare bene". Stare bene è come un girotondo, in cui tutti si tengono per mano: se qualcuno lascia la mano, si spezza il cerchio della salute. Terra. Acqua.

Fuoco. Aria. La nostra salute dipende da quella di questi quattro elementi, a loro volta interconnessi tra di loro. La salute è un sistema circolare, che coinvolge le persone, gli animali, le piante e l'ambiente. Divertiamoci a scoprirlo! La Capua, famosa scienziata, è autrice di numerosi libri tra cui 'I virus non aspettano' (2012), 'L'abbecedario di Montecitorio' (2016), 'Io trafficante di virus' (2017), 'Salute Circolare' (2019) e 0Il viaggio segreto dei virus' (2021). Nel 2020 La Coccinella ha pubblicato il suo primo libro per bambini in età prescolare, 'Ti conosco mascherina'.