La Schiappa, nuovo libro e primo film animato

JEFF KINNEY, DIARIO DI UNA SCHIAPPA. COLPITO E AFFONDATO! (IL CASTORO, PP 220, EURO 13,00)

E' Schiappa mania! Il 25 ottobre esce, con una tiratura record di 200.000 copie, il nuovo libro della serie best seller mondiale Diario di una Schiappa di Jeff Kinney: 'Colpito e Affondato!', quindicesimo "diario di bordo" di Greg Heffley. Dopo la recente partecipazione in diretta di Kinney al Salone del Libro di Torino 2021, prende il via dal 25 al 31 ottobre un'intera settimana di festa in tante librerie con gadgets, edizioni speciali da collezionare e arriva su Disney+ il primo film d'animazione dell'universo Schiappa che debutta in esclusiva il 3 dicembre sulla piattaforma streaming.

Tra i libri più attesi dell'anno, 'Colpito e affondato!', pubblicato da Il Castoro nella traduzione di Rossella Bernascone, vede finalmente il ritorno di Greg, la Schiappa più amata del mondo, protagonista della serie best seller che nel mondo ha superato ormai 250 milioni di copie vendute, con 76 edizioni e traduzioni in 65 lingue, compreso il Latino e il Napoletano. In Italia la serie ha superato 6 milioni di copie vendute e la Schiappa ormai è anche un fenomeno editoriale tutto italiano, grazie a quel legame speciale che Kinney ha sempre avuto con il nostro Paese e i suoi fan.

In questa quindicesima avventura Greg Heffley e la sua famiglia partono per un viaggio in camper attraverso il Paese, ma le cose non vanno secondo i piani e così si ritrovano bloccati in un campeggio di camperisti che non è esattamente un paradiso estivo. Le cose peggiorano quando un violento nubifragio li scaraventa in un mare di guai... riusciranno a salvare la loro vacanza? In occasione dell'uscita del libro sarà anche festa in onore di Greg in tante librerie italiane, dal Veneto alla Calabria, che hanno aderito all'iniziativa, con gadgets e giochi per i fan. Tutte le informazioni sul sito di Editrice Il Castoro. E' già disponibile anche l'edizione speciale di Diario di una Schiappa con Fetta di Formaggio, un gadget della formaggite del primo libro, oggetto di culto nella storia da parte dei fan! Il primo libro della serie è proposto in un'edizione da collezione con copertina imbottita e taglio di colore giallo, e il gadget all'interno.

C'è moltissima attesa anche per il lancio, il 3 dicembre su Disney+, del primo film d'animazione dal primo libro di 'Diario di una Schiappa' al quale Jeff Kinney ha dato il suo contributo alla sceneggiatura. E in vista del suo arrivo dal 23 novembre uscirà in tutte le librerie un'edizione del primo Diario di una Schiappa con la copertina dedicata al film, dove Greg e Rowley appaiono per la prima volta a cartoni! Jeff Kinney è stato inserito dal 'Time' tra le 100 persone più influenti al mondo. È cresciuto a Washington D.C. e si è poi trasferito nel New England, dove con la moglie ha aperto la libreria An Unlikely Story, "Una storia inverosimile". La Schiappa è una delle cinque serie di libri più venduti, per adulti e bambini, di tutti i tempi.