In autunno nuovo romanzo della saga bestseller Fairy Oak

E' in arrivo un nuovo romanzo, il nono, della serie di Fairy Oak, il bestseller internazionale di Elisabetta Gnone. Ad annunciarlo è la casa editrice Adriano Salani Editore (GeMS - Gruppo editoriale Mauri Spagnol) che lo pubblicherà il prossimo autunno. La saga di Fairy Oak è uscita per la prima volta in Italia il 26 ottobre 2005 con il romanzo Il segreto delle Gemelle, è stata tradotta in 23 Paesi, vendendo oltre 4 milioni di copie, e si è attestata come vero e proprio fenomeno mondiale. Nell'autunno 2020, in occasione del 15° anniversario, è uscito in libreria Fairy Oak: La storia perduta, che ha ottenuto un grande successo nei giovani lettori e lettrici, e ha raggiunto il primo posto nella classifica di libri per ragazzi.

Nel nuovo capitolo della saga Elisabetta Gnone ci riaccompagnerà nel suo mondo fantastico con una nuova prospettiva, illuminando angoli bui e svelando situazioni mai viste finora. ''Fin dal principio sono stati i miei personaggi, come le loro voci, a raccontare le avventure di Fairy Oak.

Questa storia invece vorrei raccontarla io, perché io so cose che nessuno di loro sa e quello che svelerò risponderà a tutte le domande'', anticipa Elisabetta Gnone. ''Fairy Oak e la sua autrice non smettono di sorprenderci. L'uscita dell'ottavo titolo l'anno scorso ha avuto l'effetto del ritrovamento di uno scrigno rimasto a lungo sepolto. Elisabetta è così, è una donna "miniera": noi la preghiamo di rimanere lì ancora a lungo al villaggio a illuminare i paesaggi e i personaggi, a raccontare senza fine quel mondo straordinario nel quale vorremmo vivere per sempre» commenta Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani.

Elisabetta Gnone è nata a Genova, ha studiato a Milano e giovanissima è entrata alla Walt Disney, dove è diventata direttore responsabile delle riviste femminili e prescolari e per la quale ha anche ideato la serie a fumetti W.I.T.C.H. Oggi vive con la sua famiglia sulle colline del Monferrato, scrive libri per ragazzi e grazie alla serie di Fairy Oak e Le storie di Olga di carta, è una delle autrici più amate a livello internazionale.