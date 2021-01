Harry Potter torna con una nuova veste grafica

Dopo oltre vent'anni Harry Potter, la saga in 7 libri di J.K.Rowling, pubblicata in Italia da Salani, torna in una nuova veste grafica tutta italiana progettata da Michele De Lucchi con il suo studio AMDL CIRCLE e copertine illustrate dall'artista digitale Andreas Rocha.

"La fantasia alimenta la fantasia, le visioni alimentano le visioni. Tutta la nostra immaginazione è un processo di trasformazione, un divenire che si nutre di altre visioni consone e non per forza coerenti. Nel progetto delle copertine di Harry Potter, con il mio studio AMDL CIRCLE abbiamo inserito elementi iconici della nostra ricerca architettonica per amplificare l'immaginazione del lettore e l'iconografia di Harry Potter attraverso scenari mai visti finora, ponendo il genere fantasy in dialogo con l'architettura contemporanea. Le ambientazioni che ne derivano vogliono creare un ponte tra l'immaginario collettivo su Harry Potter e l'immaginario di ciascuno di noi" dice Michele De Lucchi.

È il primo progetto internazionale creato da un architetto/artista che con il suo Circle multidisciplinare ha sviluppato un concept basato sulla reinterpretazione dei codici di Harry Potter attraverso una visione contemporanea, dando forma a scenari epici per i futuri lettori di Harry Potter. Il concept gioca con la luce nelle varie ore del giorno, mette i paesaggi in evoluzione e usa anche un font tipografico nuovo e variabile, frutto della collaborazione con i designer svizzeri Elias Hanzer e Fabian Harb (Dinamo).

"Tante e assai varie, molte bellissime, sono le copertine nel mondo della saga di Harry Potter. Da quando nel lontano marzo 2000, a una festa dei suoi editori a Londra, J.K. Rowling dichiarò che amava e auspicava la varietà delle rappresentazioni. Mancava ancora però un progetto grafico creato da un artista, un architetto e designer che ci rappresentasse a livello internazionale, un'eccellenza del Made in Italy", commenta Mariagrazia Mazzitelli, direttore editoriale di Salani.