Per Milano la Giornata della poesia è il ricordo di Alda Merini

Oggi, 21 marzo, si celebra la Giornata della Poesia e la città di Milano dedica una serie di eventi all'arte delle parole, dalle biblioteche agli spazi culturali, nel segno della sua poetessa Alda Merini che proprio questo giorno era nata. Il 26 marzo sarà invece intitolata ad un'altra donna, Victoria Amelina, scrittrice e attivista ucraina morta l'estate scorsa in un raid a Kramatorsk, la sala lettura della Biblioteca Gallaratese.

Il programma di eventi del Sistema Bibliotecario Milano spazia dalla corrida di poesie a Crescenzago ai laboratori per bambini al Gallaratese, passando per momenti di lettura dedicati ad Alda Merini. Sono a cura del Cetec, storica compagnia milanese fondata da Donatella Massimilla, tutti gli eventi dedicati alla poetessa milanese nata il 21 marzo che avranno luogo nello Spazio Alda Merini di via Magolfa, ma anche alla Sormani con una esposizione a lei dedicata. In via Magolfa si alterneranno performance e iniziative, con la presentazione del videoclip di "Lirica antica", il brano scritto e interpretato da Giovanni Nuti che chiude il film "Folle d'amore - Alda Merini" di Roberto Faenza.

Presso lo Spazio anche una mostra fotografica, "La Strada di un'artista", dedicata all'arte di strada di Marco Riccardo Flores. "In occasione della Giornata Mondiale della Poesia - dichiara l'assessore Tommaso Sacchi - colgo l'occasione per ringraziare il sistema delle nostre biblioteche, capace di proporre a cittadini e cittadine continue occasioni di incontro e approfondimento culturale".

E' dedicata a Poesia, Libertà e Intelligenza Artificiale la Giornata Mondiale della Poesia 2024, promossa dall'Accademia Mondiale della Poesia (www.accademiamondialepoesia.com) che si celebra al Teatro Filarmonico di Verona il 23 marzo. All'evento, a ingresso libero, si svolgerà la cerimonia del Premio Catullo assegnato in questa edizione, dalla giuria presieduta da Paolo Lagazzi, a due poetesse: l'iraniana Roja Chamankar e l'italiana Nadia Scappini.

"Riunitevi insieme grazie alla poesia, poiché in un mondo dove le persone ancora combattono per le loro differenze, ci aiuta a ricordare che le persone di ogni genere, nazionalità, etnia, religione hanno sentimenti comuni. Vorrei dedicare questo premio alle giovani generazioni dell'Iran, in particolare alle coraggiose donne iraniane, che continuano a chiedere i loro diritti umani" afferma Roja Chamankar.

"Quest'edizione della Giornata Mondiale della Poesia, incentrata sulla libertà, ci invita a riflettere sul ruolo che può avere la poesia nella creazione di un dialogo. Le iniziative dell'Unesco, si mobilitano nel sostenere l'arte e la creatività, e assicurare la libertà di espressione. La poesia è al centro di quest'obbiettivo e di questa iniziativa che celebra la poesia" ha detto Ottone Ramirez, assistente del direttore generale Unesco per la Cultura. "Ci tengo inoltre a porgere i miei saluti soprattutto ai poeti e agli artisti che proseguono la loro attività in un clima di conflitto o lontani dalla loro terra madre, in esilio, continuando nonostante tutto a rispondere ai messaggi di pace e di resilienza. Sappiate che l'Unesco - ha aggiunto Ramirez - è al vostro fianco e sostiene ogni vostra azione di libertà". La manifestazione vedrà la partecipazione, fra gli altri, dello scrittore e critico letterario Paolo Lagazzi e del poeta Giovanni Dotoli, recentemente insignito del Premio Laurentum.

La tavola rotonda sarà dedicata all'Intelligenza Artificiale e la poesia con la partecipazione di studiosi della materia, fra cui Matteo Cristani, Davide Rondoni e Angelo Deiana. Per l'occasione sarà proposta anche un'esposizione esclusiva di libri di Tallone Editore e alcune opere dell'artista Giuliano Grittini, fotografo ufficiale di Alda Merini. "Il mondo di oggi ha bisogno del mistero della poesia, per salvarsi. Scienza e poesia possono e devono allearsi, per ridare all'uomo il senso dello spirito, nel labirinto dei pericoli che sono davanti ai nostri occhi" ha spiegato il presidente dell'Accademia, Giovanni Dotoli.

