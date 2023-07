Al via le serate finali del Premio PontedilegnoPoesia

Serate finali oggi e domani per Il Premio PontedilegnoPoesia 2023, che sarà assegnato domenica 30 luglio. La quattordicesima edizione del concorso nazionale di poesia edita apre gli eventi del cartellone 'Una montagna di cultura...la cultura in montagna", promossa da MirellaCultura con la collaborazione di Pro Loco e Biblioteca Civica.

La città dell'Alta Valle Camonica si sta caratterizzando come il paese della poesia. Sono diventati un'attrazione turistica anche i totem sistemati lungo le strade contenenti ciascuno una delle poesie vincitrici di ogni edizione. I finalisti di questa edizione sono Cristina Alziati, Tiberio Crivellaro, Maura Del Serra, Agnese Fabbri, Baldo Meo e Silvio Raffo che presentano le loro opere anche al pubblico, nel Palazzo Comunale di Ponte di Legno.

Domani, 29 luglio anche da un altro appuntamento: sempre al Palazzo Comunale, Giuseppe Langella e Vincenzo Guarracino - che fra l'altro sono storici giurati di PontedilegnoPoesia,- alle ore 11 si confrontano tra loro con l'intervento di Massimo Scrignoli, sulla figura e l'opera di Roberto Sanesi, poeta e critico letterario, traduttore in Italia di poeti e scrittori come Shakespeare, Marlowe, Yeats, Shelley, Dylan Thomas, John Milton, Lewis Carroll, James Joyce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA