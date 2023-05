(ANSA) - PIACENZA, 02 MAG - Dopo gli appuntamenti di Alessandria e Tortona, la Biennale Italiana di Poesia fra le Arti approda a Piacenza il 6 e 7 maggio con una 'due giorni' di poesia, arte e cultura, nel segno dell'inclusione e della contaminazione.

Sono inoltre in programma mostre, eventi speciali, internazionali e collaterali fino a gennaio. Dedicata alla memoria di Giampiero Neri, decano della poesia italiana recentemente scomparso, "Un Po di Poesia a Piacenza" - direzione artistica di Massimo Silvotti - condurrà i partecipanti alla scoperta dei luoghi simbolo della città emiliana: "Cambio rotta" con video, performance, esposizioni e poesia al Palazzo Gotico; "Omaggi a Cristina Campo e a Daria Menicanti" e "Poesia e Canto" nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese e "Poesia e Jazz" al Piccolo Museo della Poesia; "Contaminazioni" tra arte, musica e poesia nel Giardino della Galleria Ricci Oddi; "La Zattera del Canto Poetico" sull'Argine del Po.

Il tema scelto per la prima edizione della Biennale, "Un Po di Poesia", allude al Grande Fiume e a modelli di sviluppo sostenibile, nell'accezione più ampia del termine. Sostenibilità ambientale, quindi, ma anche economica, sociale, e quant'altro riguardi la relazione degli esseri umani nei confronti del mondo. La tappa piacentina della Biennale raggiungerà il culmine con due eventi: dal 17 giugno al 29 luglio una mostra performativa di Marco Nereo Rotelli, "Vola Alta Parola", al Piccolo Museo della Poesia; dal 21 ottobre al 14 gennaio, alla Galleria Alberoni-Saletta dell'Ecce Homo, la mostra di Omar Galliani "Silenzio-L'enigma del Cristo di spalle in dialogo con l'Ecce Homo di Antonello".

La Biennale proseguirà con il terzo appuntamento a Cremona il 13 e 14 maggio, per approfondire il rapporto dei poeti del territorio padano con il Grande Fiume nel Novecento, sia per quanto riguarda la produzione in lingua che quella in dialetto, per toccare poi Parma (28 maggio), con l'evento di poesia "Poeti Post 68" alla Biblioteca Guanda, e Bologna (27 settembre), con "Un the con la poesia", evento internazionale di cultura multietnica e inclusiva, e la bi-personale di Maurizio Caruso e Artan Shabani. (ANSA).