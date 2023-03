Rassegna alla scoperta della poesia croata

(ANSA) - TRIESTE, 21 MAR - Nella Giornata Mondiale della Poesia, la Comunità Croata di Trieste ha dato il via a una serie di incontri dedicati alla poesia croata, dai primi del '900 a oggi. Il ciclo di appuntamenti, iniziato all'Antico Caffè San Marco, continuerà fino al 29 aprile. A illustrare l'iniziativa è stato il professore Mladen Machiedo, il presidente della comunità Damir Murkovic, l'insegnante di lingua croata Marijana Sutic e il poeta Carlo Alberto Sitta.

Il progetto, ha spiegato Murkovic, "ci permetterà di ascoltare voci nuove, che esprimono la realtà italiana e croata, con collaborazioni all'insegna della integrazione. Oggi non è solo la Giornata Mondiale della Poesia, ma è anche primo giorno di primavera, che ci porta rinnovamento, quel rinnovamento che arriva anche attraverso la parola, per lasciare una traccia, un segno importante".

I prossimi incontri si terranno il 22 marzo e il 27 aprile (h.18 alla libreria Lovat) con "I riferimenti di base" e "La poesia è traducibile?". L'evento conclusivo è fissato per il 29 aprile (h.17) alla sala "Bobi Bazlen" di palazzo Gopcevich, con la tavola rotonda "La contemporaneità".

La rassegna è organizzata in collaborazione con il Comune di Trieste. (ANSA).