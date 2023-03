In 2022 oltre 5mila visite a Casarsa per centenario Pasolini

(ANSA) - TRIESTE, 13 MAR - Sono state oltre 5 mila le visite registrate al Centro studi Pasolini nel 2022 per il centenario della nascita del poeta, intellettuale e regista friulano. Un numero in "deciso aumento" rispetto al passato, con ricadute positive per il turismo. E' quanto è emerso oggi durante un incontro tra l'amministrazione comunale di Casarsa della Delizia (Pordenone), paese natale della madre di Pasolini, e l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini.

"La Regione - ha detto Bini - sostiene gli interventi per migliorare l'offerta turistica del territorio e promuove lo sviluppo di percorsi che portino i visitatori a fruire a tutto tondo delle attrazioni locali. A Casarsa della Delizia si è lavorato molto per la valorizzazione dei luoghi pasoliniani ed è strategico il progetto di integrarli in proposte turistiche mirate a far conoscere anche altre eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche".

Bini ha quindi osservato "come la crescita turistica in regione procede di pari passo con lo sviluppo del commercio", sottolineando "il ruolo dei consorzi nel favorire l'infrastrutturazione delle zone artigianali e dei distretti del commercio come opportunità per creare fruttuose sinergie tra gli enti locali". (ANSA).