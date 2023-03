Al via la 48/a edizione del premio Marineo di poesia

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Al via la 48/a edizione del premio Marineo, curato dal Circolo culturale cattolico di Marineo (Palermo). Le opere - stampate tra il 1° gennaio 2022 ed il 15 maggio 2023 - dovranno essere inviate entro sabato 3 giugno alla segreteria del premio (Circolo culturale cattolico di Marineo - via Agrigento 35); la cerimonia di consegna si terrà a Marineo domenica 3 settembre.

Il premio si articola in quattro sezioni: A) poesia in lingua italiana edita; B) poesia in lingua siciliana inedita; C) poesia in lingua siciliana edita ; D) sezione speciale internazionale. In passato il riconoscimento è andato, tra gli altri, agli scrittori russi Andrej Siniavskij e Evgenij Evtushenko, al poeta spagnolo Raphael Alberti, e ancora al fisico Antonino Zichichi, al presidente emerito della Siae Mogol, al cantautore Franco Battiato, ai giornalisti Piero Angela, Aldo Forbice, Bruno Vespa, e ancora alla regina della danza Carla Fracci, all'artista Emilio Isgrò, agli attori Turi Ferro, Leo Gullotta, Arnoldo Foà, Paola Gassman e Ugo Pagliai, Gianfranco Iannuzzo, Lando Buzzanca, Giorgio Albertazzi, Luigi Lo Cascio, Pamela Villoresi, Lina Sastri, Sebastiano Lo Monaco, Giampiero Ingrassia, Claudio Gioè, al soprano Desirée Rancatore, al linguista Francesco Sabatini, allo scienziato Luc Montagnier, agli scrittori Roberto Gervaso e Valerio Massimo Manfredi.

(ANSA).