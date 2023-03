Concorso poesia Castello di Duino, migliaia lavori da 60 Paesi

(ANSA) - DUINO, 08 MAR - Primo premio all'haitiano Cenejeste Olgens, sul secondo gradino il bosniaco Adnan Bajrović, sul terzo la colombiana Evis Martinez. Sono i vincitori, tra le circa 1.500 poesie giunte da 60 Paesi e in 25 lingue, del concorso di poesia Castello di Duino, la più importante competizione letteraria internazionale per giovani autori, patrocinata dalla Commissione Nazionale Unesco dal 2009.

Quest'anno il tema è stato "Incontri: sorrisi dell'anima", sempre improntato alla memoria della fondatrice, la prof.

Gabriela Valera Gruber, scomparsa poco più di due anni fa.

Olgens ha vinto (premio di 500 euro) con "Il passo così lento della sera" (The so slow pace of the evening); Bajrović è vinto il secondo posto con la poesia "Uccelli della Sava" (Sava river birds), Martinez con la poesia "Gialla" (Amarilla). La segnalazione speciale della giuria va all'italiana Roberta Siciliano, per la poesia "Io è un altro". Come in ogni edizione i vincitori offriranno una parte del loro premio in solidarietà, a progetti umanitari nel loro paese d'origine.

La Targa del patrocinio Unesco va al camerunese Daquin Cédric Awouafack, per "Orfani di guerra" (War orphans); la Targa Alut va all'haitiano Witensky Lauvince per "Incontro" (Encounter); la targa Pen-Trieste, istituita quest'anno, va al ruandese Hathor Moore, per "Su un autobus affollato" (On a crowded bus"). E' infine la 14/e bosniaca Marija Prlić, con la poesia "Sorrisi dell'anima" (The soul smiles), la vincitrice del premio Sergio Penco, intitolato al raffinato poeta triestino e destinato ai poeti under 16.

Sul fronte teatrale, la giuria ha vagliato 25 testi di autori italiani e stranieri, oltre a una cinquantina di progetti scolastici da vari Paesi. Il podio è italiano: Thomas Sbrissa, primo posto, con la piece "Arrivederci"; seguito da Giulia Bertini, con "Nella penombra" ed Eleonora Ferrari, terza con "Altrove". Premiati anche i progetti scolastici. Circa 400 tra giovani autori e accompagnatori giungeranno a Trieste da mezzo mondo per le cerimonie di premiazione, che si terranno in presenza il 25 e 26 marzo in varie sedi cittadine, nell'ambito della Festa della Letteratura e della Poesia (21-26 marzo 2023).

(ANSA).