Anna Segre vince il premio Camaiore di poesia

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 25 SET - La poetessa Anna Segre con la sua ultima opera 'La distruzione dell'amore' (ed. Interno Poesia, terza ristampa) ha vinto il 34/o Premio Camaiore di poesia.

"Una bellissima sorpresa ancor più perché arrivata dalla giuria popolare i lettori dunque, che hanno evidentemente ritrovato nei miei versi qualcosa anche di loro. Questa è la vera vittoria, la vera conquista - dichiara Segre - riuscire ad arrivare integralmente, partendo dal particolare e dal personale, all'universale e quindi a tutti. Ringrazio l'organizzazione del Premio Camaiore per l'opportunità di cui non mi aspettavo affatto".

Tra gli ospiti della serata finale, il presidente Siae Giulio Rapetti 'Mogol', per l'assegnazione del Premio Siae Under 35 andato alla raccolta 'Medicinalia' di Francesco Gallina, e lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun, autore de 'Il razzismo spiegato a mia figlia', testo tradotto in più di 25 lingue, a cui è andato il premio della sezione internazionale per 'Dolore e luce del mondo' . (ANSA).