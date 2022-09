Procida 2022: al via Maretica, Baricco e poesie senza confini

(ANSA) - NAPOLI, 07 SET - Il benvenuto di Alessandro Baricco apre domani il programma di MARetica, la manifestazione inserita nell'ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura che ogni anno porta sull'isola tre giornate di sport e cultura dedicate al mare.

Sul belvedere di Terra Murata prende il via alle 19 una serata culturalmente meticcia ideata da Claudio Fogu che inizierà con la presentazione dei quattro volumi di "Storia della marineria mercantile italiana", pubblicati da Mareeditore/Sagep e scritti da Pierangelo Campodonico. Nella seconda parte della serata docenti dell'Università Orientale di Napoli coordineranno una lettura di testi poetici con l'intervento di quattro poetesse rappresentanti di altrettante aree linguistiche e culturali che caratterizzano la vocazione trasversale dell'ateneo partenopeo: la svedese Eva Ström, l'albanese Jonida Prifti, la giapponese Ryoko Sekiguchi e la somala Caasha Luul Maxmuud Yuusuf. La selezione dei testi poetici risponde al tema dell'isola "come realtà geografica e come metafora amplificatrice di emozioni e sentimenti, di contraddizioni e sintesi".

Venerdì 9 settembre Alessandro Baricco condividerà il palcoscenico architettonico di Terra Murata con Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli con un reading/lezione dal titolo: "Tucidide. Atene contro Melo".

Sabato, infine, la giuria - presieduta da Baricco e composta dalle scrittrici Daria Bignardi, Valeria Parrella ed Elisabetta Montaldo, dallo storico Claudio Fogu e dal montatore Giogiò Franchini - assegnerà il Premio all'opera e all'autore che abbia meglio saputo raccontare il mare e le storie umane che lo abitano. Finalisti di questa edizione del Premio MARetica sono: Nicola Crocetti, per la traduzione in italiano di Odissea di Nikos Kazantzakis, Jovanotti per l'idea dei "Jova Beach Party" e Mediterraneo di Caterina Bonvicini e Valerio Nicolosi (Einaudi).

"Un progetto - spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano - perfettamente in linea con il nostro dossier, che intorno alla cultura del mare ha sviluppato performance, spettacoli e riflessioni che hanno animato e animeranno il programma culturale, ponendo l'accento su sostenibilità ed inclusione". (ANSA).