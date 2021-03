'Tutti a leggere Baudelaire' nel bicentenario della nascita

FIRENZE - Un evento online, in occasione della Giornata mondiale della Poesia, il 21 marzo, in omaggio a Charles Baudelaire di cui quest'anno cade il bicentenario della nascita (1821 - 1867). E' l'iniziativa dei Chille de la balanza, dal titolo 'Tutti a leggere Baudelaire!' che intende coinvolgere anche gli spettatori nella lettura dei testi del poeta francese.

All'incontro, spiega una nota della compagnia teatrale di ricerca fiorentina, parteciperà anche Michela Landi, autrice di molti studi su Baudelaire, tra i quali 'Il mare e la cattedrale.

Il pensiero musicale nel discorso poetico di Baudelaire, Verlaine, Mallarmé' e 'Baudelaire e Wagner'. Gli spettatori-lettori potranno scegliere liberamente il testo da leggere, volendo anche in lingua francese. I Chille e la professoressa Landi metteranno, invece, l'accento sul tema del rapporto tra Baudelaire e la modernità.