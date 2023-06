Omicidio tra guerra e videogame, torna la poliziotta inquieta

(ANSA) - PALERMO, 05 GIU - GIAN MAURO COSTA, 'TI UCCIDO PER GIOCO' (MONDADORI, PP.280, 17.50 EURO) La deportazione in Sicilia, durante la Grande guerra, di migliaia di austro-ungarici disseminati per tutta l'isola - come gli immigrati di oggi - in numerosi centri di raccolta. Una pagina dimenticata della storia italiana che rivive ora nelle pagine di Ti Uccido per Gioco, il romanzo di Gian Mauro Costa in uscita il 6 giugno nella collana Gialli Mondadori. È il ritorno sulle scene di Angela Mazzola, la poliziotta della squadra mobile di Palermo già protagonista di libri di successo per i tipi di Sellerio.

L'indagine, che conduce il lettore alla scoperta di questi inaspettati risvolti storici, parte da una scellerata gara di soft-air: il gioco di simulazione di guerra fatto da due eserciti in divisa che si fronteggiano con armi finte, ma in tutto simili a quelle reali. Alla fine del gioco, però, c'è un vero cadavere, colpito da veri proiettili. Ed è il cadavere in divisa di uno sconosciuto, all'apparenza estraneo a entrambi gli schieramenti. Gli investigatori si trovano di fronte a un vero rompicapo, a partire dall'identità della vittima. Il luogo del delitto è, a sua volta, un pezzo di storia.

Il war-game si è svolto infatti in uno dei tanti borghi fantasma della Sicilia: grandi casolari abbandonati a fine Ottocento o insediamenti abitativi in piena campagna voluti dal fascismo per creare centri di coltivazione intensiva. Mentre le indagini annaspano alla ricerca di un possibile legame tra la vittima - uno straniero -, i giocatori di soft-air e, soprattutto, all'individuazione di un possibile movente, Angela Mazzola segue una sua pista personale che la conduce a cercare tra vecchi documenti e cimeli le vicende personali dell'uomo misterioso. Ad affiancarla con convinzione, anche a costo di trasgredire le regole, c'è un fascinoso e inquieto poliziotto della scientifica, Francesco Agnello, felicemente sposato con una pittrice dilettante. Fra i due si crea un'attrazione che rischia di compromettere i loro equilibri esistenziali, e in particolar modo quello di Angela, la cui vita sentimentale è da sempre ingarbugliata.

Il racconto si dipana su due binari - quello delle indagini ufficiali e quello delle intuizioni e delle ricerche di Angela e Francesco - che riservano entrambi colpi di scena e incroci.

Sino a un doppio finale sorprendente.

Ti Uccido per Gioco è il terzo romanzo con protagonista Angela Mazzola dopo Stella o Croce, Mercato Nero e numerose apparizioni nelle antologie dei gialli Sellerio. Adesso è approdata nella popolare e storica collana della Mondadori. Il 6 giugno, in coincidenza con l'uscita, il volume sarà presentato a Palermo, alle 18, a Palazzo Butera. (ANSA).