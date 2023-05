Meno Male Che Ci Siete Voi, l'esordio della libraia Colombo

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - AMANDA COLOMBO, 'MENO MALE CHE CI SIETE VOI' (GARZANTI, PP. 245, EURO 17,90) 'Meno male che ci siete voi' - edito da Garzanti - è una dichiarazione d'amore ai libri. L'autrice, l'esordiente Amanda Colombo, una laurea in filosofia, è libraia di lunga esperienza; mestiere che condivide con il marito, a sua volta figlio di un libraio. Il romanzo, con uno stile semplice e diretto, racconta della trentacinquenne Bianca che, dopo un evento doloroso, inizia a lavorare in una libreria dal nome evocativo: 'La stanza di Virginia', e il riferimento a Virginia Woolf e alla sua 'stanza tutta per sé' non è affatto casuale. 'La stanza di Virginia' diventerà a un certo punto 'La stanza di Bianca'. Marco, il proprietario del bookshop, insegnerà a Bianca i trucchi del mestiere, ovvero sorridere sempre, non giudicare mai, essere paziente, saper ascoltare, osare quando possibile, e soprattutto leggere tanto e storie di ogni genere. Amanda Colombo, in queste pagine, spiega che i librai sono dei custodi pieni di amore; custodi che affidano ogni volume alla persona giusta. Perché i libri "sono vivi: sono carta e sangue, inchiostro e pensiero. Sono come noi: respirano, pesano, fanno rumore, rifrangono la luce, assorbono gli odori, raccontano la loro storia, invecchiano. Se non li cura nessuno, muoiono. Se qualcuno li ama, vivono per sempre", scrive l'autrice. (ANSA).