'Città di sogni', arriva secondo capitolo trilogia di Don Wislow

(ANSA) - ROMA, 17 APR - DON WINSLOW, CITTÀ DI SOGNI (HARPERCOLLINS, PP 382, EURO 22). Uscirà il 18 aprile, in contemporanea con gli Stati Uniti, il nuovo romanzo di Don Winslow, 'Città di sogni', pubblicato da HarperCollins nella traduzione di Alfredo Colitto.

Dopo 'Città in fiamme', arriva il secondo capitolo dell'epica trilogia firmata dal maestro del crimine ed è appena stato annunciato il film, con il premio Oscar Austin Butler nei panni di Danny Ryan.

Dopo essere scampato alla sanguinosa guerra che ha devastato il New England, Danny Ryan è in fuga. I mafiosi, i poliziotti e anche l'Fbi lo vogliono morto o in prigione. È partito insieme al figlio, all'anziano padre e ai pochi fedeli rimasti della sua banda ed è arrivato in California.

Vorrebbe solo una vita pacifica, ma i federali lo beccano e lo costringono a far loro un favore che potrebbe renderlo ricco.

Oppure ucciderlo.

Intanto a Hollywood stanno girando un film ispirato alla faida che ha rovinato la sua vita e Danny decide di rientrare in affari, costruendo un nuovo impero criminale. Quello che non ha previsto è l'incontro con un'attrice bellissima, ma con un passato oscuro. Una donna di cui si innamora perdutamente.

Dalle spiagge del Rhode Island fino ai deserti californiani dove i cadaveri spariscono facilmente, dai corridoi del potere di Washington in cui prosperano i veri criminali fino ai mitici studios di Hollywood dove circolano i soldi veri, Città di sogni è una saga che parla di amore, famiglia, vendetta, sopravvivenza e di feroce realtà. (ANSA).