A Drago Jančar il Premio Narrativa 2023 del Latisana Nord-E

(ANSA) - TRIESTE, 16 APR - Lo scrittore sloveno Drago Jančar ha vinto il Premio Narrativa 2023 del 30/o Premio Letterario Internazionale "Latisana per il Nord-Est" con il libro "E l'amore anche ha bisogno di riposo" (La nave di Teseo), una storia d'amore in tempo di guerra, "quanto mai attuale in questo momento storico: in Ucraina la storia si sta ripetendo in maniera insensata, non solo nella tragicità dei fatti che accadono, ma anche nelle ideologie che il passato aveva già sepolto", come ha illustrato lo stesso autore. Il premio è organizzato dalla Biblioteca di Latisana (Udine) con la direzione artistica di Bottega Errante.

"Scrivo da sempre, è il mio modo di vivere, di pensare, anche di dormire: spesso, quando dormo, sogno quello che devo scrivere", specifica Jančar.

Sul Palco del Teatro Odeon, oltre a Jančar, sono saliti anche gli altri due finalisti, Paolo Malaguti con "Il moro della cima" (Einaudi) e Matteo Melchiorre con "Il duca" (Einaudi) e Ginevra Lamberti che, con "Tutti dormono nella valle" (Marsilio), si è aggiudicata il Premio Coop Alleanza 3.0, scelto dai nove componenti della giuria dei lettori.

Nato a Maribor nel 1948, Drago Jančar è scrittore, drammaturgo e saggista, autore di racconti, romanzi e opere teatrali e saggi. Il libro è ambientato nel 1944, quando Maribor viene annessa al Terzo Reich. (ANSA).