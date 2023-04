I 12 romanzi della selezione Premio Alassio

(ANSA) - GENOVA, 06 APR - La giuria tecnica, presieduta da Gian Luigi Beccaria, ha ufficializzato i 12 romanzi entrati nella selezione Premio Alassio da cui usciranno i cinque finalisti della 29/ma edizione del Premio Letterario 'Alassio Centolibri - Un Autore per l'Europa'. Il vincitore sarà proclamato il 2 settembre dal palco di Piazza Partigiani ad Alassio. "Lo spirito del premio con cui quasi trent'anni or sono venne istituito - spiegano i giurati, di cui fanno parte anche la consigliera incaricata alla Cultura del Comune di Alassio Paola Cassarino con Luigi Barlocco, Alberto Beniscelli, Francesca Bogliolo, Vittorio Coletti, Roberto Francavilla, Franco Gallea, Francesco Manzitti, Magda Ravina e da Antonio Ricci - era quello di far conoscere la letteratura italiana all'estero. Per farlo occorreva coinvolgere chi, al di fuori dei confini nazionali, si muovesse agilmente tra le pagine dei nostri classici e fosse sufficientemente appassionato dalle nuove proposte del nostro ricco ventaglio di romanzi e romanzieri''.

I dodici autori selezionati sono Andrea Pomella con 'Il Dio disarmato' (ed. Einaudi), Maria Grazia Calandrone con 'Dove non mi hai portata' (ed. Einaudi); Matteo Melchiorre con 'Il Duca' (ed. Einaudi), Manuela Faccon con 'Vicolo Sant'Andrea 9' (ed.

Feltrinelli), Rosella Postorino con 'Mi limitavo ad amare te' (ed. Feltrinelli), Claudio Paglieri con 'Il Conte Attilio' (ed.

Giunti), Elisabetta Rasy con 'Dio ci vuole felici' (ed. Harper Collins), Dario Voltolini con 'Il giardino degli aranci' (ed. La Nave di Teseo), Paolo Nori con 'Vi avverto che vivo per l'ultima volta' (ed. Mondadori), Francesca Giannone con 'La portalettere' (ed.Nord), Pier Vittorio Buffa con 'La casa dell'uva fragola' (ed. Piemme) e infine Valeria Tron con 'L'equilibrio delle lucciole' (ed. Salani).

Da questi dodici titoli, la giuria tecnica entro maggio dovrà selezionarne cinque. E da questi cinque, il 2 settembre uscirà il vincitore che sarà decretato dalla giuria degli italianisti (esperti di letteratura italiana in contesti internazionali) di cui fanno parte Victoriano Peña Sànchez (Spagna), Michael Roessner (Austria), Bianca Concolino Abram (Francia), Martin Mcloughlin (Regno Unito) e Gennady Kiselev (Russia). (ANSA).