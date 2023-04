Strega Europeo, Carrere 'in V13 condivido forti emozioni'

Compie dieci anni Il Premio Strega Europeo che nel 2023 vede nella cinquina Emmanuel Carrère con V13 (Adelphi), tradotto da Francesco Bergamasco, Prix Ajourd'hui; Esther Kinsky con 'Rombo' (Iperborea), tradotto da Silvia Albesano, Kleist-Preis; Andrei Kurkov con 'L'orecchio di Kiev' (Marsilio), tradotto da Claudia Zonghetti, Geschwister-Scholl Prei; Johanne Lykke Holm con 'Strega' (NN Editore), tradotto da Andrea Stringhetti, English PEN Award e Burhan Sonmez con 'Pietra e ombra' (nottetempo), tradotto da Nicola Verderame, Premio Ebrd.

"Questo libro è la cronaca di una traversata in cui ho cercato di condividere le emozioni molto forti che ho provato" ha detto Carrere in videocollegamento con la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Roma, dove sono stati annunciati il 30 marzo gli autori della cinquina. Cronaca giudiziaria lunga nove mesi, 'V13' raccoglie, rielaborati e accresciuti, gli articoli in cui Carrère ha riferito le udienze del processo ai complici e all'unico sopravvissuto fra gli autori degli attentati terroristici avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015 - attentati che, tra il Bataclan, lo Stade de France e i bistrot presi di mira, hanno causato centotrenta morti e oltre trecentocinquanta feriti.

Tra le voci più importanti del panorama tedesco contemporaneo, Esther Kinsky in 'Rombo' rievoca invece il violento terremoto che il 6 maggio 1976 ha colpito il Friuli, attraverso sette abitanti di una valle nell'estremo nord-est della regione concentrandosi "sul passato e la memoria condivisa" come ha detto l'autrice. Andrei Kurkov, che è nato nella regione di Leningrado nel 1961 e ha sempre vissuto a Kiev parla de 'L'orecchio di Kiev' come di "un poliziesco, ma è anche un romanzo storico, ambientato nella Kiev del 1919, durante la guerra civile che segue alla Rivoluzione d'ottobre del 1917. Il protagonista, Samson, diventa poliziotto per caso, deve indagare su dei crimini, ma soprattutto vive in circostanze molto difficili, dettate dalla guerra. Proprio come l'Ucraina oggi".

La scrittrice e traduttrice svedese Joanna Lykke Holm descrive il suo primo romanzo, 'Strega', come una storia dark di violenza e giovinezza, di sottomissione e resistenza". E Burhan Sonmez, nato vicino ad Ankara da una famiglia curda, rifugiato politico in Inghilterra per circa un decennio, che ora vive tra Istanbul e Cambridge ed è riconosciuto come una delle rivelazioni del panorama narrativo contemporaneo, in' Pietra e ombra' segue la vita, per circa 80 anni, di un uomo che ha vissuto l'infanzia del Sud della Turchia. "Il ciclo della sua vita passa attraverso Siria, Palestina, Israele, Egitto, Italia e alla fine Istanbul. La domanda che mi sono fatto è stata: il destino di un uomo è legato al destino del proprio paese? Come possiamo costruire un futuro con le nostre storie personali, ma anche con quelle collettive?" ha raccontato Sonmez.

Le autrici e gli autori selezionati presenteranno anche quest'anno al Salone internazionale del libro di Torino i loro libri, ciascuno in un incontro individuale, tra venerdì 19 maggio e domenica 21 maggio. La cerimonia di premiazione sarà domenica 21 maggio alle 18.30 al Circolo dei Lettori. È previsto un riconoscimento al traduttore del libro premiato, offerto da Bper Banca. (ANSA).