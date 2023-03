Pennac, di Calvino amo 'Se una notte d'inverno un viaggiatore'

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Ho reso felici i miei studenti a scuola con 'Il visconte dimezzato' o 'Marcovaldo'. Li ho letti tutti a voce alta ai miei allievi". Lo racconta all'ANSA Daniel Pennac nell'anno in cui si celebra il centenario della nascita di Italo Calvino, nato il 15 ottobre del 1923.

A lungo professore di lettere in un liceo parigino, romanziere eclettico, autore di testi teatrali e monologhi, sceneggiatore di fumetti, Pennac è in Italia per l'uscita, il 28 marzo, di 'Capolinea Malaussene', l'ultimo capitolo della saga di Belleville pubblicata in Italia da Feltrinelli nella traduzione di Yasmina Melaouah, che con i sette volumi finora pubblicati ha venduto oltre 5 milioni di copie nel mondo.

Grande estimatore di Calvino, Pennac rivela: "A me sono molto piaciuti i racconti". Ma qual è il suo libro preferito di Calvino? "Uno dei miei romanzi preferiti nella vita è 'Se una notte d'inverno un viaggiatore'". Nel libro Calvino racconta di un lettore che viene continuamente interrotto nella lettura del libro che sta leggendo che si chiama appunto 'Se una notte d'inverno un viaggiatore'. "Quando Calvino scrive un romanzo come quello, per prima cosa siamo felici di leggerlo perché è un libro multiforme e così possiamo anche immaginare tutti i romanzi che Calvino avrebbe potuto scrivere e non ha scritto" spiega Pennac. (ANSA).