Sette Chiavi, nuova casa editrice dedicata a crime e poliziesco

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Arriva Sette Chiavi, una nuova casa editrice per la letteratura di genere giallo, thriller e noir. I libri verranno pubblicati all'interno di due collane: 'Zeiss', dedicata a romanzi di autori italiani e stranieri e 'Passepartout' che ospiterà opere a cavallo tra il racconto lungo e il romanzo breve, tutte firmate da scrittori noti del panorama italiano.

Nata a Viterbo, all'interno del Gruppo Editoriale Utterson (Alter Ego, Tetra-, Augh!), interamente dedicata al mondo del crime e del poliziesco, Sette Chiavi debutta il 30 marzo con l'uscita di un romanzo mai pubblicato al di fuori degli Stati Uniti: 'Delitti d'élite - Un crimine letterario' (The smiling corpse) di Philip Wylie e Bernard A. Bergman, nella traduzione di Laura Bernaschi.

Pubblicato nel 1935, il libro vede protagonisti alcuni dei più grandi scrittori di gialli della storia - G. K. Chesterton, S. S. Van Dine, Sax Rohmer e Dashiell Hammett - che per l'occasione indossano le vesti inedite di detective, e ha avuto una storia editoriale affascinante, che è stata ricostruita nell'introduzione al volume. Ad accompagnare il lancio anche due racconti lunghi per la collana Passepartout: 'Donna di confine' del Premio Tedeschi Carlo Parri e 'Salvami' della scrittrice Letizia Vicedomini.

L'obiettivo degli editori è "di far sentire a casa gli appassionati di crime e poliziesco strizzandogli l'occhio già a partire dalla scelta del nome: 'Sette Chiavi' è infatti un omaggio a 'La porta dalle sette chiavi' dello scrittore britannico Edgar Wallace, considerato uno dei grandi maestri del giallo". La direzione del nuovo marchio è stata affidata allo scrittore e editor Diego Di Dio, che per il Gruppo Editoriale Utterson ha già diretto la collana Spettri della casa editrice Alter Ego. Al suo fianco, editor e scrittori affermati come Andrea Franco, Valerio Marra e Oriana Ramunno. La ricerca di opere di qualità sarà alla base del lavoro di Sette Chiavi, con l'intento di offrire ai lettori un catalogo di livello che spazierà tra autori affermati e interessanti esordi. (ANSA).