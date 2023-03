In libreria i racconti di Alejandra Kamiya

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - ALEJANDRA KAMIYA, 'ANCHE GLI ALBERI CADUTI SONO IL BOSCO' (VENTANAS, PP. 142, EURO 14) Arrivano in Italia le opere della scrittrice Alejandra Kamiya, una 'cuentista' pura che si rifà alla tradizione letteraria argentina. A pubblicarle è la neonata casa editrice 'Ventanas', fondata e diretta dalla giornalista e traduttrice Laura Putti che ha come obiettivo quello di far conoscere ad un pubblico di lettori curiosi libri inediti e fuori dagli schemi. Il volume, disponibile dal 22 marzo, è una raccolta di dodici racconti intensi e indimenticabili. Il titolo è 'Anche gli alberi caduti sono il bosco'. Kamiya è un'autrice apprezzata dalla critica e pluripremiata. Nata nel 1966 a Buenos Aires, da padre giapponese e madre argentina, si è formata alla scuola di Abelardo Castillo, grande nome della letteratura sudamericana. Lo stile di Kamiya vive di contrasti, permeato di Oriente e Occidente. In lei confluiscono influenze di Clarice Lispector e della canadese premio Nobel Alice Munro.

La scrittura di Kamiya è levigata e curata nel dettaglio; frutto di un lavoro certosino, lento e minuzioso, il cui fine ultimo è la ricerca di semplicità e austerità. Kamiya lima e sceglie con attenzione, soprattutto: toglie dalla pagina il superfluo. In questo libro di racconti Kamiya parla di amicizia segreta e immortale, guerra, abusi familiari, maternità e suicidio. 'La colazione perfetta', storia che apre la silloge, contiene un omaggio alla poetessa e scrittrice statunitense Sylvia Plath.

