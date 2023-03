Shopping pericoloso, tra moda, arte e suspance

(di Patrizia Vacalebri) (ANSA) - ROMA, 08 MAR - Due capitali europee a confronto, Roma e Lisbona, sono gli scenari di "Shopping pericoloso", romanzo della giornalista e scrittrice Stefania Giacomini (Editrice All Around), un racconto che oscilla tra mondanità e suspance, romanticismo e cinismo, tra scenari di moda ed arte.

Sullo sfondo spaccati di atmosfere suggestive tra Lisbona e Roma, le capitali dove si svolge il "viaggio- disavventura" di Larissa, Junko ed Ingrid, personaggi inventati dalla fantasia dell'autrice che incontrano nel loro percorso personalità esistite ed esistenti della moda, ed anche trappole pericolose nel corso di party patinati.

Così a Lisbona le tre ragazze incroceranno gli stilisti Tony Miranda, Valentim Quaresma, Storytailors. A Roma avvicineranno Renato Balestra, Laura e Lavinia Biagiotti, le sorelle Fendi, Stefano Dominella e Guillermo Mariotto della Gattinoni, Antonio Grimaldi, Luigi Borbone, Patrizia Pieroni ed altri ancora.

"Scrivere un romanzo ambientato nella moda può far pensare alla solita storia di donne annoiate, che non sanno come spendere tempo e denaro. Al contrario - spiega la Giacomini - ho scelto questa inedita formula romanzata che si tinge di giallo e che si snoda tra Lisbona e Roma, per denunciare un pericolo vero di cui si parla poco: la tratta delle schiave bianche. Nel mondo ci sono infatti 43 milioni di vittime del traffico di esseri umani. Nessuno può dire quanti siano le persone ridotte in schiavitù e quante non siano più in vita. Un dato è certo: ci sono più schiavi oggi di quanti ce ne fossero nel 1800".

Nel loro viaggio le tre giovani donne, tra visite ai musei, shopping e la scoperta di luoghi inediti delle due città, incroceranno infatti pericoli nascosti, ma anche amori perduti e ritrovati. La scelta di Lisbona, da parte della scrittrice, giornalista professionista, con alle spalle 40 anni di conduzione e servizi radiotelevisivi per le testate Rai Tg3 e RadioUno, oggi direttrice di GoodinItalywebtv, è stata fatta perché la capitale del Portogallo è considerata da molte riviste specializzate, la città cool e più alla moda d'Europa. Roma è invece la città natale dell'autrice, con tremila anni di storia, una delle capitali più visitate al mondo, culla dell'arte antica e moderna, luogo della nascita di molti stilisti dell'alta moda romana e italiana. "Ho superato bene il periodo d'isolamento a causa della pandemia da Covid grazie alla bellezza della mia città Roma e ai ricordi del mio soggiorno a Lisbona - rivela l'autrice - occupando il tempo, riordinando i miei pensieri e creando mentalmente un arazzo da disegnare attraverso la scrittura, che raccontasse il bello della mio lavoro ma allo stesso tempo, le brutture di cui si viene a conoscenza e quanto sia doveroso non ignorarle". Stefania Giacomini ha già pubblicato "Il successo vien con l'abito" (2000), tradotto in inglese per il Comune di Roma, e "Alla scoperta del set" (2004) presentato nella settimana della Cultura dell'omonimo ministero". E' stata docente del corso di moda a La Sapienza. Ha ideato diverse manifestazioni, tra le quali "Linda: un abito per l'Alzheimer", "Community Re-nate" su temi del riuso, "Fashion for Good" sull'etica nelle aziende di moda. E' tra le ideatrici ed organizzatrici di "Manneken", la storia del manichino. (ANSA).