'Christ stopped in Eboli', le alterne fortune dell'opera di Levi

'Christ stopped at Eboli, le alterne fortune del 'Cristo...' di Carlo Levi in Italia e all'estero. E' il titolo dell'incontro in programma venerdì 3 marzo alle 18 nell'Auditorium 'San Bartolomeo' di Eboli. Lo scrittore Angelo Pellegrino, collaboratore e autore di alcune voci per la Treccani, risponde alle domande del giornalista Vito Pompeo Pindozzi, 50 anni di carriera alle spalle, già caporedattore centrale per i servizi medico-scientifici del Gr Rai, tra i più importanti divulgatori. Presenta l'evento Enrico Tortolani, presidente Pro Loco Eboli Ets, associazione organizzatrice, mentre i saluti sono affidati a Mario Conte, sindaco della città.

Pubblicato da Einaudi nel 1945, l'anno della fine della seconda guerra mondiale, il 'Cristo si è fermato ad Eboli' di Carlo Levi è stato tradotto in oltre 40 lingue con la prima edizione negli Usa già nel 1947 anticipata da pagine intere sul New York Times, eppure la critica militante marxista lo accolse con sufficienza, rivedendo per così dire il giudizio dopo la traduzione in russo nel 1955.

Romanzo autobiografico ma anche ritratto morale, sociale e poetico di una gente e di un paese, analisi storico-politica sul Meridione firmata dal pittore, scrittore e medico antifascista che rievocava così gli anni del confino in Lucania, il libro ha ispirato il celebre film di Francesco Rosi del 1979 con Gian Maria Volonté, Paolo Bonacelli, Alain Cuny, Lea Massari, Irene Papas, François Simon. (ANSA).