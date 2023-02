'La Malnata' di Beatrice Salvioni esordio più atteso del 2023

BEATRICE SALVIONI, LA MALNATA (EINAUDI STILE LIBERO BIG, PP. 248, EURO 17.50). Straordinario caso letterario venduto in 32 Paesi, 'La Malnata' di Beatrice Salvioni è uno degli esordi più attesi del 2023. In uscita il 21 marzo per Einaudi Stile Libero Big, per la prima volta il romanzo di un'esordiente italiana arriverà in contemporanea nelle librerie di Francia, Spagna e Paesi Bassi, e a seguire in Germania e Stati Uniti.

Nata a Monza nel 1995, diplomata alla Scuola Holden, Beatrice Salvioni, che ha vinto il Premio Calvino racconti, con questo suo romanzo di formazione ambientato nell'Italia del fascismo, ha incantato gli editori di tutto il mondo.

E' la storia di un'amicizia, quella fra un'adolescente reietta e una sua coetanea che grazie a lei trova il coraggio di far sentire la propria voce. Sullo sfondo, una provincia padana oppressa dal sessismo e dalla violenza del fascismo. Un romanzo in cui soltanto la forza dell'amicizia può spingere due ragazzine a opporsi all'ingiustizia.

I temi dell'amicizia e della ribellione si intrecciano a una ricostruzione di eventi e accadimenti che rendono La Malnata una storia romanzesca nel senso più classico del termine. E tuttavia, per sguardo, sensibilità e coraggio, questo romanzo è uno squarcio sulla realtà contemporanea.

"Un personaggio che ogni editore sogna di avere nel proprio catalogo" ha detto Anne Michel, editor della cada editrice francese Albin Michel.

"È raro che un editore abbia la convinzione assoluta di trovarsi di fronte a una vera e propria rivelazione letteraria, con echi di alcune delle sue autrici preferite come Elena Ferrante e Joyce Carol Oates. Buona fortuna alla giovanissima Beatrice Salvioni" ha affermato María Fasce, editor della spagnola Lumen.

Nel coro unanime di valutazioni positive anche Chris Kooi, editor di Uitgeverij Cargo, dei Paesi Bassi: "La Malnata si impone fin da subito per la sua voce unica. La storia, i personaggi, tutto testimonia l'incredibile maturità di Beatrice Salvioni al suo primo romanzo". Anche Duygu Maus, editor di Penguin Verlag, Germania sottolinea come "un grande destino" attenda questo romanzo. E parla di un "esordio straordinario" Juan Milà, editor Harper Via, Usa. (ANSA).