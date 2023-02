Strega: Ballestra, Fois e Scego tra nuove venti proposte

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Segnalati altri venti titoli dalla giuria degli Amici della Domenica nel terzo gruppo di proposte per il Premio Strega 2023 tra cui ci sono Silvia Ballestra, Marcello Fois, Giorgio Nisini, Igiaba Scego e anche Ermal Meta.

Il numero delle proposte arriva così a 55.

Ecco la lista dei venti libri pubblicata sul sito del Premio Strega: Silvia Ballestra, "La Sibilla. Vita di Joyce Lussu" (Laterza), presentato da Giuseppe Antonelli; Iacopo Barison, "Autoficiton" (Fandango libri), presentato da Giuseppe Catozzella; Silvia Bottani, "Un altro finale per la nostra storia" (Sem), presentato da Riccardo Cavallero; Davide Buzzi, "L'estate di Achille" (Morellini), presentato da Marcello Ciccaglioni; Andrea Canobbio, "La traversata notturna" (La nave di Teseo), presentato da Elisabetta Rasy; Carlo Cavicchi, "Vendeva anacardi" (Minerva Edizioni), presentato da Valerio Berruti; Massimo Cecchini, "Il Bambino" (Neri Pozza), presentato da Cesare Milanese; Ada D'Adamo, "Come d'aria" (Elliott), presentato da Elena Stancanelli; Silvia Dai Pra', "I giudizi sospesi" (Mondadori), presentato da Sergio De Santis; Raffaele Donnarumma, "La vita nascosta" (Il ramo e la foglia), presentato da Paolo Ruffilli; Marcello Fois, "La mia Babele" (Solferino), presentato da Elisabetta Mondello; Ermal Meta, "Domani e per sempre" (La Nave di Teseo), presentato da Furio Colombo; Giorgio Nisini, "Aurora" (HarperCollins), presentato da Massimo Onofri; Igiaba Scego, "Cassandra a Mogadiscio" (Bompiani), presentato da Jhumpa Lahiri; Andreea Simionel, "Male a est" (Italo Svevo), presentato da Gioacchino De Chirico; Simonetta Tassinari, "Donna Fortuna e i suoi amori" (Corbaccio), presentato da Marcello Rotili; Domenico Tomassetti, "Una vita come la tua" (Bertoni Editore), presentato da Giulio Marcon; Piero Trellini, "L'Affaire. Tutti gli uomini del caso Dreyfus" (Bompiani), presentato da Massimo Raffaeli; Valeria Tron, "L'equilibrio delle lucciole" (Salani), presentato da Vivian Lamarque e Francesca Veltri, "Malapace" (Miraggi Edizioni), presentato da Laura Massacra.

Le segnalazioni si possono inviare fino all'1 marzo. (ANSA).