Esce nuovo libro di Amparo Dávila, regina del brivido

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - AMPARO DÁVILA, 'MORTE NEL BOSCO E ALTRI RACCONTI', (SAFARÀ, PP. 274, EURO 19) Arriva in libreria una nuova raccolta dei 'cuentos' di Amparo Dávila, regina del perturbante. La scrittrice sudamericana è una delle più grandi maestre del racconto. Negli ultimi tempi la sua opera ha riscosso enorme successo. È apprezzata da giovani autrici come la statunitense Carmen Maria Machado che paragona le storie della Dávila ai film di Hitchcock. Amparo Dávila è considerata la Shirley Jackson del Sud America ma in lei c'è chi rintraccia anche echi di Kafka e della giapponese Ogawa. 'Morte nel bosco' pubblicato dalla casa editrice friulana Safarà - traduzione di Giulia Zavagna -, è un libro ghiotto per i fan dell'horror e del fantastico. La Dávila, scomparsa nel 2020 all'età di 92 anni, era molto stimata da colleghi del calibro di Borges e Julio Cortázar. Con una penna affilata e ammaliante Dávila conduce il lettore in un viaggio da brivido negli angoli più oscuri dell'anima. Come accade nel racconto che dà il titolo al libro in cui un uomo, imprigionato in un matrimonio infelice, in preda a pensieri angoscianti, sente di precipitare in un pozzo senza fondo, immagina di trasformarsi in albero e sente addosso le asce dei boscaioli. O la storia di una certa signorina Julia gentile e all'antica che improvvisamente di notte non riesce più a chiudere occhio a causa di strani rumori. Crede di avere casa infestata dai topi e inizia a comprare ogni sorta di veleno.

L'insonnia la porterà alla rovina fin quando aprendo l'armadio non scoprirà una sorpresa terrificante. Storie di inestinguibile fascino che restano a lungo nella mente del lettore. Dávila nel corso della sua carriera è stata insignita della Medalla Bellas Artes nel 2015 e del premio Xavier Villaurrutia nel 1977.

