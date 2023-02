Lezioni, nuovo romanzo di McEwan esce in Italia a fine febbraio

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - IAN MCEWAN, LEZIONI (EINAUDI, PP 576, EURO 23.00). Sarà nelle librerie italiane il 28 febbraio 'Lezioni', il nuovo atteso romanzo di Ian McEwan pubblicato da Einaudi nella traduzione di Susanna Basso.

E' la storia di Roland Baines, bambino pieno di talento per la musica, mandato a undici anni in un collegio in Inghilterra dove trova conforto nel pianoforte. Figlio di un militare scozzese, Roland ha vissuto l'infanzia tra eccessi alcolici del padre e violenze domestiche a discapito della madre. Al collegio ha un rapporto piuttosto ambiguo con la sua insegnante, Miriam Correll che è severa, ma stranamente affettuosa. Il ragazzo subisce le attenzioni morbose della maestra. I primi successi vengono premiati con baci sulla bocca fino all'esperienza sessuale con lei che segnerà per sempre la sua vita.

Abbandonata la scuola e diventato grande, Roland trascorre la sua vita passando da una breve relazione all'altra, fino a quando conosce Alissa, della quale si innamora perdutamente, che diventerà sua moglie e dalla quale avrà un figlio, Lawrence. Ma quando il bambino ha pochi mesi, Alissa abbandona il marito senza lasciare tracce e Roland si ritrova a crescere un figlio da solo, guadagnando da vivere scrivendo poesie e suonando il pianoforte in un albergo. Angosciato dalle notizie dei giornali, della radio, della tv e anche dei social network il protagonista vive in uno stato di costante paura la sua vita senza qualità.

Ma chi è davvero Roland Baines? Quali lezioni gli hanno impartito la sua storia e la storia che si dipana sullo sfondo?.

Tra queste la Guerra Fredda e la caduta del Muro di Berlino.

(ANSA).