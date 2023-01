'Ragazze perbene', esce romanzo di Olga Campofreda

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - OLGA CAMPOFREDA, RAGAZZE PERBENE (NN EDITORE, PP. 224, EURO 18). Una ragazza che si ribella a un futuro già preordinato, che lascia la città di provincia dove è nata e dove tutte le ragazze perbene si assomigliano e si trasferisce a Londra per trovare una strada nuova, tutta sua. E' Clara la protagonista di "Ragazze perbene" della scrittrice Olga Campofreda che vive a Londra dove lavora come ricercatrice in Italian e Cultural studies e insegna scherma per la nazionale inglese Under 20. Pubblicato da NN Editore è il primo titolo di un'autrice italiana della serie Le Fuggitive in cui la casa editrice propone storie di donne in fuga, alla ricerca di libertà e di una rifondazione della propria esistenza in cui sono usciti 'Atti di sottomissione' di Megan Nolan e 'Il corpo ricorda' di Lacy M. Johnson.

Nel romanzo, Clara, trasferita a Londra, insegna italiano a ricchi expat e si trova intrappolata nel vortice degli incontri online. Ma, il matrimonio della bellissima cugina Rossella, inseparabile compagna d'infanzia diventata poi modella di abiti da sposa, la riporta a Caserta, nel mondo da cui è fuggita.

All'addio al nubilato della cugina rivede le vecchie compagne di scuola e poi incontra Luca, lo sposo, con cui aveva stretto in passato un'amicizia clandestina. All'improvviso, però, Rossella scompare senza lasciare traccia. Clara, convinta che la cugina nasconda qualcosa, scopre nel suo diario un segreto impossibile da confidare.

"Ci avevano cresciute lasciandoci credere che saremmo diventate donne quando avremmo imparato a badare a una casa tutta nostra, a prenderci cura dei nostri figli, di nostro marito. Crescere non sembrava poi così difficile, le istruzioni erano davanti ai nostri occhi, erano ovunque: a scuola, a casa, in chiesa la domenica, alla cassa del supermercato. Non eravamo pronte a fare i conti con il desiderio, nessuno ce ne aveva mai parlato" racconta la Campofreda togliendo il velo ai desideri nascosti delle ragazze perbene.

Autrice di "A San Francisco con Lawrence Ferlinghetti" (Giulio Perrone Editore 2019) e del saggio su Pier Vittorio Tondelli "Dalla generazione all'individuo" (Mimesis 2020), la Campofreda ha esordito nel 2009 con La confraternita di Elvis (ARPANet) ed è co-autrice del podcast The Italian Files e insieme a Eloisa Morra cura Elettra, una serie antologica di racconti sul rapporto tra padri e figlie (effequ).