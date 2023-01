Un libro per giorno memoria: Fazio, Dal giardino all'inferno

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - MARA FAZIO, DAL GIARDINO ALL'INFERNO.

LETTERE DI UNA NONNA EBREA DALLA GERMANIA 1933-1942 (Bollati Boringhieri, pp.240, 16 euro). Dalla serenità di un giardino sulle rive del Danubio al mondo infernale del Lager: è una testimonianza storica eccezionale, ma anche il racconto drammatico e 'in presa diretta' del destino di una famiglia, il libro di Mara Fazio "Dal giardino all'inferno", edito da Bollati Boringhieri in occasione del Giorno della Memoria. Per l'autrice si tratta di un libro 'personale', che rimanda direttamente alla sua famiglia d'origine. Nel 1928 Ludwig Lindner, un liberale protestante, viene nominato console della Repubblica di Germania a Genova e sposta in Liguria la sua famiglia, composta dalla moglie, Elisabeth Binswanger, di famiglia ebraica, e dai figli Lore (la mamma di Mara Fazio) e Wolfgang. Tra i due rami della famiglia - quello che resta in Germania e quello trapiantato in Italia - intercorre un fitto carteggio durato 9 anni: centinaia di lettere scritte con cadenza regolare dalla nonna Lina e dalla sua nipotina Anneliese, destinate ai parenti 'italiani', nelle quali parole tragiche, strazianti e intime, ricche di speranza e di dignità ma anche di terrore, descrivono il lento ma inesorabile tragitto, umiliazione dopo umiliazione, verso la deportazione e la morte. (ANSA).