Un libro per giorno memoria: Ascoli, Auschwitz è di tutti

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - MARTA ASCOLI, AUSCHWITZ E' DI TUTTI (Bur Rizzoli, pp.144, 12 euro). La straordinaria e potente testimonianza di Marta Ascoli, sopravvissuta alla furia nazista, contenuta nel libro "Auschwitz è di tutti" torna disponibile con Bur dal 17 gennaio. Nel volume l'autrice ripercorre la sua tragica storia, iniziata nel pieno della giovinezza: deportata a 17 anni perché di famiglia ebrea, Ascoli iniziò il suo calvario prima alla Risiera di San Sabba, poi visse il terribile viaggio in treno verso il lager di Auschwitz, sola in un convoglio di uomini pur di non abbandonare il padre; quindi arrivò a Birkenau, Bergen-Belsen, subì la neve, i lavori forzati, le indicibili torture. Eppure dentro di sé trovò la forza per sopravvivere e nel 1945 riuscì a lasciare il lager. A distanza di decenni, con generosità decise di raccontare l'orrore vissuto, nella convinzione che la sua storia dovesse appartenere a tutti, alle vittime di ogni violenza. Con la postfazione di Matteo Corradini e una selezione di fotografie inedite, il libro è ancora oggi uno strumento utile per ricordare e riflettere: con parole asciutte e di grande dignità, Ascoli immerge il lettore in un dolore che da privato si fa collettivo e in un ricordo che diventa resistenza al male. (ANSA).