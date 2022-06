The Consultant sarà pubblicato in Italia da Vallecchi Firenze

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Diventerà presto una serie Amazon, con protagonista l'attore premio Oscar Christoph Waltz, il romanzo The Consultant di Bentley Little, autore pluripremiato (insignito tra gli altri del prestigioso Bram Stoker Award) e best seller in tutto il mondo; amatissimo da Stephen King, che lo ha definito "un maestro del macabro", e da Dean Koontz, suo scopritore.

Vallecchi editore, per conto del gruppo Maggioli, ha acquisito i diritti di pubblicazione italiani di The Consultant, tra satira e sempre più teso thriller su un dirigente d'azienda aguzzino, una dark comedy. Il romanzo uscirà in Italia contemporaneamente alla serie Amazon.

Nato a Mesa in Arizona nel 1960, Little non era mai stato tradotto in Italia ed è appena arrivato nelle nostre librerie con il romanzo The revelation per la stessa casa editrice diretta da Alessandro Bacci, nella traduzione di Ariase Barretta.

Il capo editor di Vallecchi Divier Nelli, che già aveva condotto le trattative per The revelation, ha portato a termine un ampio accordo comprensivo di The Consultant e altri grandi titoli di Little, le cui uscite saranno inserite nel programma editoriale del prestigioso e storico marchio fiorentino. (ANSA).