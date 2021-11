Ken Follett, esce il nuovo romanzo 'Per niente al mondo'

KEN FOLLETT, PER NIENTE AL MONDO (MONDADORI, PP 712, EURO 27)

Con il passo del grande thriller Ken Follett ci racconta il mondo in cui viviamo nel suo nuovo romanzo 'Per niente al mondo' che arriva in libreria il 9 novembre, in contemporanea mondiale, pubblicato in Italia da Mondadori. Il libro, che segna un cambio di rotta rispetto ai famosissimi romanzi storici di Follett - che ha venduto oltre 170 milioni di copie dei 36 libri che ha scritto - è ambientato ai giorni nostri e racconta una crisi globale che minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale, lasciando il lettore nell'incertezza fino all'ultima pagina.

Nel cuore rovente del deserto del Sahara due giovani e intraprendenti agenti segreti: l'americana Tamara Levit e il francese Tab Sadoul sono sulle tracce di un pericoloso gruppo di terroristi islamici. I due agenti mettono a rischio la loro vita e quando si innamorano le loro carriere arrivano inevitabilmente a un punto di svolta.

Poco distante Kiah, una vedova coraggiosa e bellissima, decide di abbandonare il suo paese flagellato da carestia e rivolte e parte illegalmente per l'Europa con il suo bambino, nella speranza di cominciare una nuova vita. Nel corso del suo viaggio disperato viene aiutata da Abdul, un uomo misterioso che potrebbe non essere chi dice di essere.

A Pechino la visione riformista e moderna di Chang Kai, l'ambizioso viceministro dei servizi segreti esteri, lo costringe a fare i conti con i vertici comunisti del potere politico che potrebbero portare la Cina e il suo alleato, la Corea del Nord, sulla via del non ritorno.

Intanto Pauline Green, la prima donna presidente degli Stati Uniti, deve gestire i rapporti sempre più tesi con i suoi oppositori, mentre l'intero pianeta è scosso da un vortice di ostilità politiche, attacchi terroristici e dure rappresaglie.

La presidente farà tutto il possibile per evitare lo scoppio di una guerra non necessaria. Ma la tensione internazionale cresce e si moltiplicano le azioni militari: è ancora possibile fermare quella che sembra un'escalation inevitabile? Lo scrittore bestseller, che vive tra Londra e Stevenage con la moglie Barbara, ha iniziato la sua carriera nel 1978 con la spy story La cruna dell'ago.