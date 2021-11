Wilbur Smith torna all'antico Egitto con Il nuovo Regno

WILBUR SMITH CON MARK CHADBOURN, IL NUOVO REGNO (HARPER COLLINS, PP 544, EURO 22.00)

Wilbur Smith torna all'Antico Egitto e fa di un personaggio secondario, Hui, il protagonista del suo nuovo romanzo, 'Il nuovo Regno', scritto con lo scrittore e giornalista inglese Mark Chadbourn, in libreria per Harper Collins nella traduzione di Sara Caraffini. Tra intrighi di palazzo, lotte di potere, guerre sanguinose e avventure all'ultimo respiro nel cuore dell'Egitto, sotto lo sguardo degli dèi, emerge un nuovo potere. "L'Egitto mi ha sempre affascinato, rappresenta il crocevia dei continenti, le fondamenta della storia della civiltà: è successo tutto lì" dice Wilbur Smith che con i suoi romanzi ha venduto oltre 130 milioni di copie in tutto il mondo. "Quando ho finito di rileggere i romanzi del Ciclo egizio, mi sono reso conto che in tutti e sei ero talmente concentrato sulla narrazione in prima persona di Taita e sui suoi sforzi per proteggere i due regni da aver completamente trascurato un personaggio secondario che si era guadagnato un proprio palcoscenico e poteva fornire un altro punto di vista su quell'epoca straordinaria. Forse ricorderete Hui, il giovane predone che diventa il miglior auriga del faraone e addestra un esercito per riconquistare il trono combattendo contro i compagni di un tempo. La sua vicenda corre parallela a quelle narrate in Il dio del fiume e spero apprezzerete il cameo di Taita. È una storia di vendetta perché Hui trama contro il fratello Qen. Tenete gli occhi aperti per individuare un altro dei miei preferiti, già apparso in Il dio del fiume. Ci sono alcune sorprese nascoste che i miei lettori vecchi e nuovi potranno scovare e assaporare" spiega lo scrittore.

La vita di Hui, figlio del governatore di Lahun, è quella di un privilegiato e il suo futuro, seguire le orme del padre alla guida della bellissima città dalle bianche mura, sembra ormai scritto. Ma dietro quella facciata idilliaca sono all'opera oscure forze malvagie. Accecati dalla gelosia, Isetnofret, matrigna di Hui e spregiudicata strega devota al culto del dio Seth, e Qen, il suo fratellastro, tramano nell'ombra per scalzare dalla sua posizione il governatore, sbarazzarsi una volta per tutte del ragazzo e impadronirsi del potere. Così, il giovane Hui, costretto ad abbandonare la città e tutto ciò che ama, si unisce a una banda di predoni hyksos, i temibili nemici del suo popolo, deciso a vendicarsi e salvare la sorellastra Ipwet. Ed è in arrivo, il 25 novembre per Harper Collins, 'Fulmine', il seguito de Le avventure di Jack Courtney. Tempesta', il suo primo libro per ragazzi.