'Vesuvio', esce libro di Marco D'Amore e Francesco Ghiaccio

MARCO D'AMORE E FRANCESCO GHIACCIO, VESUVIO (DEA, PP144, EURO 13,90). Si chiama 'Vesuvio' il libro per ragazzi e per adulti scritto da Marco D'Amore e Francesco Ghiaccio, che sarà in libreria il 18 maggio per DeA.

Non è la prima volta che D'Amore, attore protagonista della serie Sky 'Gomorra' di cui dal 2018 è anche regista, e Ghiaccio, regista, autore teatrale e sceneggiatore, collaborano. Lo hanno fatto in 'L'immortale' - il film di cui D'amore è stato anche interprete e con cui ha debuttato alla regia vincendo il Nastro d'Argento 2020 - in 'Un posto sicuro', tratto dall'omonimo film con cui Ghiaccio ha esordito alla regia e in 'Dolcissime'.

In 'Vesuvio' raccontano una storia coraggiosa e autentica su uno spaccato terribile dell'Italia.

Federico ha 13 anni, sa che Napoli non lo tradirà mai, sa che in quei vicoli è tutto magico e, allo stesso tempo, tutto vero e spietato, tutto da conquistare. Susy, anche lei 13 anni, ha gli occhi neri neri, come i capelli e la frangetta dritta, sente di essere una guerriera, altre volte, invece, vorrebbe essere soltanto una ragazza come tante. Per loro la vita è una corsa folle in sella ai motorini, tra i vicoli stretti di Napoli.

Vivaci e strafottenti, tra battaglie e umiliazioni reciproche, comandano due bande di ragazzi con l'intento di prendersi tutto.

Sono figli dei boss più potenti della città, rivali tra loro.

Così, anche per Federico e Susy il destino è già scritto: soltanto uno dei due vincerà e l'altro resterà a terra consapevole che chi perde è niente. A volte, però, succede qualcosa che non ti fa tornare indietro, che ti costringe ad accelerare fino a perdere il controllo. E improvvisamente la vita si trasforma in una corsa disperata che conduce alla vetta del vulcano, un luogo in cui è possibile ritrovarsi o perdersi per sempre. Ma anche un luogo in cui il potere della scelta è nelle tue mani. (ANSA).