'Bagnanti', dal porto sicuro dell'innocenza alla crescita

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Un romanzo "involontario, scritto dagli stessi personaggi che racconta". Così Rocco Anelli, l'autore, racconta I bagnanti, volume edito da Les Flaneurs Edizioni.

Una piccola galleria di opere d'arte con un ideale protagonista comune, che unisce le storie di statue, dipinti e affreschi in un'unica narrativa.

È la crescita che sembra essere alla base di questo libro, che si associa al valore della scoperta dei sensi per dei ragazzi sulla soglia tra l'adolescenza e l'età adulta e all'erotismo. I bagnanti cercano disperatamente di diventare grandi, attraverso prove di coraggio e riti di iniziazione.

L'acqua e la luce, simboli di rinascita e catarsi, aiuteranno i ragazzi a 'lavarsi e a disfarsi' di un'immaturità che indossano orgogliosamente, sotto forma di nomignoli. Il Riccio, il Pugile, Mezzalira, Arpione, Anguilla, la Pizia: personaggi che traggono ispirazione da capolavori dell'arte plastica (come Ratto delle Sabine di Giambologna, Pugilatore Creugante e Paolina Borghese Bonaparte come Venere Vincitrice di Antonio Canova) e figurativa (Bagnanti di Paul Cézanne, Scena d'estate di Jean-Frédéric Bazille, La Zattera della Medusa di Théodore Géricault, Sibilla Delfica di Michelangelo Buonarroti, Venere allo Specchio di Diego Velázquez) per meglio raccontare di metamorfosi. Discese e risalite portano i ragazzi dal porto sicuro, quello dell'innocenza, alle terre misteriose della conoscenza dei sensi e della corruzione, della tragedia e della morte, ma anche del sogno e dell'amore.

Rocco Anelli, 23 anni, è maestro in canto lirico. Compone musiche per film, utilizzate anche in cortometraggi del Columbia College di Chicago. È anche autore e regista di un cortometraggio, I gemelli, selezione ufficiale del Festival del Cinema Europeo per la sezione Puglia Show. (ANSA).