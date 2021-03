I 'Sortilegi' di Bianca Pitzorno

BIANCA PITZORNO, 'SORTILEGI' (BOMPIANI, PP 144, EURO 15 EURO). Sarà in libreria il 10 marzo 'Sortilegi', il nuovo libro di Bianca Pitzorno che ci racconta i prodigi dell'animo umano. Sono tre racconti in cui la scrittrice attinge alla realtà storica per dar voce al sortilegio della paura, della superstizione e dell'amore.

Amatissima scrittrice di libri per bambini e per adulti, anche se la Pitzorno giustamente non ama essere messa in ''recinti'' , l'autrice de 'L'incredibile storia di Lavinia' , di 'Ascolta il mio cuore' , di 'Vita di Eleonora d'Arborea', di Giuni Russo, da Un' estate al Mare al Carmelo e de 'Il sogno della macchina da cucire', ha pubblicato dal 1970 a oggi circa 50 tra saggi e romanzi venduti in Italia in due milioni di copie e pubblicati in moltissimi paesi.

In 'Sortilegi' fa brillare ancora una volta l'unicità dei suoi personaggi e degli esseri umani. Così in questo il libro troviamo una bambina che cresce in totale solitudine nel cuore di un bosco, mentre infuria la peste del Seicento. A sedici anni è così bella e selvatica da sembrare una strega e da far divampare il fuoco della superstizione. Un uomo si innamora delle orme lasciate sulla sabbia da piedi leggeri e una donna delusa scaglia una terribile maledizione.

Il profumo di biscotti impalpabili come il vento fa imbizzarrire i cavalli argentini nelle notti di luna.

La scrittrice ci porta lontano nel tempo e nello spazio, ci restituisce il sapore di parole e pratiche antiche - l'italiano seicentesco, l'affidamento degli orfani nella Sardegna aragonese, la ricetta irripetibile dei biscotti di vento - e come nelle fiabe osa dirci la verità: l'incantesimo più potente e meraviglioso, nel bene e nel male, è sempre quello prodotto dalla mente umana.

I protagonisti dei suoi libri da sempre sono creature che rifiutano di adeguarsi al proprio tempo, che rivendicano il diritto a non essere rinchiusi nella gabbia di una categoria e di un comportamento "adeguato" . In questi racconti ci sono le nostre paure e meschinità, il potere misterioso e fantastico delle parole che possono uccidere o salvare. (ANSA).