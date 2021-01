James Patterson autore più venduto al mondo ultimo decennio

James Patterson è stato decretato l'autore più venduto nel mondo nell'ultimo decennio: secondo i dati di Nielsen BookScan, dal 2010 al 2019 James Patterson ha venduto 84 milioni di unità in formato cartaceo e e-book nel mondo, diventando così l'autore più venduto degli ultimi dieci anni. Lo rivela una nota della casa editrice Longanesi che lo pubblica in Italia.

Un libro su sette nella categoria suspense/thriller è stato scritto da lui ma la sua prolificità non è legata solo a questo genere: James Patterson infatti è l'unico autore ad aver venduto più di un milione di copie nelle categorie delle classifiche considerate: Narrativa per adulti, Young Adult e Narrativa per Ragazzi. Da sempre impegnato nella promozione della lettura, Patterson ha donato negli anni milioni di libri alle scuole e all'esercito negli Stati Uniti e oltre 70 milioni di dollari per sostenere l'istruzione e incoraggiare la lettura.

"The Family Lawyer", il suo ultimo romanzo, ha raggiunto il primo posto nella classifica dei bestseller del New York Times diventando il centesimo titolo di Patterson a raggiungere il primo posto.

L'enigma del rapitore (Longanesi), il nuovo capitolo della serie "Le donne del club omicidi", è in arrivo nelle librerie italiane a partire dall'11 febbraio 2021.

In Italia James Patterson ha venduto oltre 4 milioni di copie.

JAMES PATTERSON è uno dei più grandi fenomeni editoriali del nostro tempo. Famoso tra gli adulti come autore delle amatissime serie thriller "Alex Cross", "Michael Bennett", "Private" e "Le donne del club omicidi" (pubblicati in Italia da Longanesi), è conosciutissimo anche tra i ragazzi per le fortunate serie "Scuola media" e "Cacciatori di tesori" (Salani), oltre a "Witch & Wizard" e "Maximum Ride" (Nord). I suoi libri hanno venduto più di 400 milioni di copie rendendolo l'autore di thriller più venduto della storia.

Da tempo è fortemente impegnato a promuovere la lettura nelle scuole. Vive in Florida con la moglie e il figlio. (ANSA).